[好片推薦]《王命之徒》朴志訓小鹿眼睛完美詮釋意志喪失的君王～超認真村長柳海真成為最後引渡人！

2月26日全面在台上映的電影《王命之徒》，在韓國正熱映中，上映三週已大破600萬觀影人次，劇情描述一位相當年幼的君王，卻因不敵逆臣勢力而被迫黯然讓位，且遭流放至偏遠村落。此地的村長一開始因為迎來了大人物而開心不已，但發現了他的真實身份以及對此生已無戀棧，兩人逐漸培養出一段特別的情誼。

其中飾演這位年輕君王的朴志訓，曾在《弱美男英雄》系列中展現反轉眼神，本次也從初登場的時候就以不一般的眼神展開演技，一路流放的路程中，不管是酷熱或是大雨中的行軍，轎中的他總是帶著空洞眼神，讓一旁的貼身尚宮田美都始終投以滿滿擔心的眼光，不過朴志訓的小鹿眼睛帶著悲傷神情，把生無可戀的君王詮釋的相當到位。



雖說《王命之徒》看哭了許多韓國觀眾，但其實大部分的劇情中還是充滿歡樂，從柳海真所飾演的廣川谷村長，為了替村民爭取福利求得溫飽，毛遂自薦成為「最佳流放地」，殊不知迎來的是一個年輕又厭世的一國之君。村長對於情況並非自己所想像而感到憂慮，甚至擔心流放的王在此結束生命將對村民帶來影響，於是他日夜努力看守著王的一舉一動。



原本與村民毫無交集的失勢君王，卻因為一隻山中老虎而成為村民們景仰的對象，也讓他重新找回了生存意念。但這並無法改變悲慘的現實，被流放的他終究會落得被賜死的下場，看守的他的村長在多日的交流後，逐漸開始心疼眼前的年輕人，甚至問他「你所在乎所珍惜的人，也有包含我在內嗎？」，希望在王的心中也有它的存在，兩人的情誼逐漸加深，在危急時刻也相互守護著。



雖然自知生命即將終結，年輕的君王仍然希望保有最後的自尊，對看守人村長提出了對方無法拒絕的提議，拜託他成為最後引渡人。片尾也附上了記載這段史實的文字，令觀眾們更能感受到歷史的真實性。一國之君即使掌握權力，卻無法依照自己的意志而活，對比著那些窮困得一無所有卻每日掛著笑臉的村民，他們的自在才是令君王真正羨慕的人生。《王命之徒》2月26日全台上映。



