韓演藝圈「三大司祭」再添一位！車銀優新劇《Island》戴耳環+耳機超有型，網：「惡魔都會被迷惑」

哪位司祭給大家印象最深呢？

驅魔除惡、虔誠聖潔，影視作品中的「司祭」們天然地擁有讓人產生好感的屬性，加上黑色修身制服帶來的視覺衝擊，更有機會創造演員生涯中的經典角色。 近日有韓國網友分享他心中的「大韓民國三大司祭」，引起不少關注。

網友所說的三位「司祭」分別是姜棟元、朴敘俊和車銀優。 姜棟元在2015年上映的驚悚片《黑祭司》中飾演神學院學生「崔俊昊」，為金倫奭飾演的金神父擔任助手，合力解救被惡魔附身的少女（朴素丹 飾）。 崔俊昊表面看似叛逆冷漠，實際上內心有不為人知的傷痛，在輔助驅魔的過程中逐漸走出困惑、獲得成長。





朴敘俊在2019年上映的恐怖片《驅魔使者》裡飾演男主角「朴龍厚」，幼時因父親去世而放棄信仰，成年後卻發現自己擁有驅魔能力，在安聖基飾演的神父幫助下從格鬥冠軍轉型為驅魔使者，合作對抗禹棹奐飾演的黑主教。





車銀優在即將開播的新劇《Island》飾演驅魔司祭、韓裔美國人「約翰·斯卡爾普」，打破傳統司祭形象，總是戴著亮閃閃的耳釘和年輕氣息的頭戴式耳機，劇照一公開就引起關注。





還有網友補充第四位型男司祭，那就是金材昱在OCN劇集《客：The Guest》裡飾演的「崔允」！他兼具正義感和驅魔天賦，但情緒波動極少、看起來孤獨又神秘，禁欲係形象也獲得很多觀眾肯定。





網友：「帥到這程度，大概不是驅魔，而是惡魔都會被迷惑吧」、「單憑面容都可以驅魔」、「惡魔看到他們都會變成天使吧」。 此外，TVING新劇《Island》改編自尹仁完、梁慶一的漫畫《靈甲鬼修羅》，將在本月30日開播，Part 1共6集、每週五中午公開2集，Part 2將在明年上半年與觀眾見面。海外版權已由美國亞馬遜Prime影音購入。



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