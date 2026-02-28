韓網票選：最想和哪位韓星賞櫻花？李浚赫&朴志訓目前輸給朴珍榮！這場戰役太難分勝負啦～

賞櫻男友人選大戰開打！這三位「男友視覺」寶座之爭進入白熱化，大家更想選誰一起約會呢？？

iMBC演藝與參與型明星粉絲應援APP「Celeb Champ」（셀럽챔프）共同進行的二月定期投票「即將到來的春天！想一起去賞櫻的明星」將於今（28日）截止。

本次投票在春意漸濃的二月、櫻花季來臨前夕舉辦，旨在選出讓人想一起出門賞花的「男友視覺」明星。最終獲勝的藝人，將獲得包含其近期動向與未來活動規劃的 iMBC 演藝特輯報導，以及橫幅廣告作為獎勵。

投票截止日的今天上午，暫時領先的是GOT7朴珍榮。自投票首日便以壓倒性得票率佔據第一名的朴珍榮，在整個投票期間持續守住榜首，朝冠軍邁進。他今年預計透過電視劇《依然閃亮》與《100日的謊言》與粉絲見面，這份期待感似乎也反映在投票結果上。



然而，仍不可掉以輕心。雖然得票率差距不小，但實際票數差距仍在可追趕範圍內。過去已有無數次在最後關頭逆轉數千票、名次翻盤的情況，因此無法保證這次不會上演大逆轉。

排名第2、第3名的分量，更加劇了這份不安。憑藉《我的完美秘書》《莎拉的真偽人生》留下強烈印象，並即將公開《中了樂透頭獎也要上班》的李浚赫，



以及最近以電影《王命之徒》（與王生活的男人）晉升為700萬演員的朴志訓緊追在後。預計在投票最後一天將展開激烈對決。



另一方面，「即將到來的春天！想一起去賞櫻的明星」投票可透過「Celeb Champ」所蒐集的「玫瑰」參與。「Celeb Champ」APP可在Google Play商店與Apple App Store搜尋下載。由於投票截止前夕粉絲參與度可能集中，導致暫時性延遲或過載，官方建議提前完成投票，以確保順利參與。

