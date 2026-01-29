閔熙珍「挖角NewJeans」記者會後，ADOR冷回一句話劃清戰線：「在法庭上說就好了」

ADOR 方面針對前 ADOR 代表閔熙珍方面所召開、與 NewJeans 挖角指控相關的記者會，發表了立場。

28 日，ADOR 透過官方聲明表示：「若有主張，應該在法庭上說明即可。」

當天，閔熙珍前代表的法律代理人、法律事務所 지암 的金善雄律師，在首爾鐘路區某處召開記者會，閔前代表本人並未出席。（稍早報導：閔熙珍記者會最新發言：「ADOR 僅與 Danielle 解約→試圖解散 NewJeans」）



金善雄律師指出，閔前代表於 2025 年 12 月 30 日，因被指控「主導 NewJeans 專屬合約解約，並透過挖角行為侵害 ADOR 債權」，遭 ADOR 提起金額高達 100 億韓元的損害賠償訴訟。

閔前代表方面主張，與 HYBE 的衝突源自 2024 年 4 月對廠牌營運方式及經營權看法的差異，當時從未討論過 NewJeans 的專屬合約或去留問題。金律師更聲稱，2025 年 1 月報導中引發的所謂「閔熙珍 NewJeans 挖角」事件，實際上與閔前代表無關，而是 NewJeans 某位成員的家屬與特定企業人士，企圖為特定企業拉抬股價或操縱股價所上演的一場「對全民的詐欺劇」。



另一方面，閔熙珍近期成立了新公司 ooak，並持續與 HYBE 及 ADOR 進行法律訴訟。ADOR 已針對閔前代表與 Danielle 提起金額約 430 億韓元的損害賠償訴訟，而閔前代表則正對 HYBE 進行規模約 260 億韓元、與行使認沽權相關的訴訟。



在 NewJeans 成員方面，Haerin、Hyein、Hanni 已回歸 ADOR，Minji 的回歸仍在討論中，而 Danielle 則已解除合約。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞