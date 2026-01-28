從《異能：Moving》到《愛情怎麼翻譯？》高胤禎的人生角色不斷更新中

演員高胤禎擁有頂級美顏以及出色演技，加上嘗試多種不同戲路累積了許多角色，也讓她的作品集中出現了一個又一個的人生角色，至今仍不斷刷新中。在近期的《愛情怎麼翻譯？》更是與男主角金宣虎默契搭配得宜，不管戲內戲外都充滿CP感。

高胤禎在新作《愛情怎麼翻譯？》中飾演一位歷經重大意外奇蹟甦醒，而一夕之間爆紅的女演員車茂熙，也再度成為她的人生角色。她以生動的演出引領著劇情的中心，情感細膩的表現也牽動著觀眾們的情緒，提高觀眾們的投入程度。電視台也不斷釋出幕後拍攝花絮，大家也能看到高胤禎在片場相當活躍，與男主角金宣虎的互動頻頻，兩人默契十足。



高胤禎從2019年tvN《會讀心術的那小子》出道，當時即開始受到矚目，接著她連續演出Netflix的《非常校護檔案》以及《甜蜜家園》，讓全球觀眾們開始留意到這張美麗臉孔。下一部作品則是JTBC的《Law School》，高胤禎飾演一位雖然相當美麗，卻因暴力男友而總是帶著傷痕來到學校的女子，以高度寫實的演技實力再度吸引大家注意。同時高胤禎也在大螢幕出道，出演李政宰自導自演的電影《獵首密令》。



tvN的《還魂》系列也是高胤禎首度挑戰歷史劇，話題性十足，第一季中她以落壽這角色登場，也創造了傳奇名場面，並且劇中也需要消化高難度的舞劍等動作場面，高胤禎的表現令人眼睛為之一亮，第二季也持續神秘登場，戲份更重，由第一季的特別演出躍升為主演的角色。



高胤禎也攻占了另一個OTT平台Disney+，在原創系列《異能：Moving》中飾演柳承龍的女兒張喜秀，擁有高度復原超能力，即使一打十七也毫髮無傷，高胤禎也在此劇中消化許多動作戲碼，與李正河的搭檔也展現出許多反轉魅力，佳評如潮。高胤禎也因《異能：Moving》得到許多大小獎項的提名並獲獎，尤其是青龍獎電視劇部門最優秀新人女演員獎。



接下來高胤禎接連在《死期將至》以及Disney+的《照明商店》中擔任特別俺出，戲份不多卻有著滿滿存在感。而在去年tvN的《機智住院醫生生活》中高胤禎也演出了社畜心聲，為經濟壓力不得不繼續自己不喜愛的實習工作，卻也在生活中體會了自己對於醫師這個職業的熱忱，細膩的演技呈現出劇中角色的成長，當時也引發不少人氣討論。



高胤禎在1月16日公開上線的的Netflix原創電視劇《愛情怎麼翻譯？》中與金宣虎的超甜默契搭配，人氣也持續看漲。劇中她所飾演的女明星車茂熙，更因飽受精神壓力折磨而發展出第二人格「都拉美」，也呈現了高胤禎能夠一人分飾兩角的演技實力，也刷新了她的人生角色。而高胤禎的下一步也火速公開，她將出演JTBC的新電視劇《所有人都在為自己的無價值感爭鬥》，飾演一位電影公司的PD邊恩雅，與男主角具教煥搭檔，預告高胤禎即將再呈現新的演技變身。

