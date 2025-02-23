李浚赫拒當「牛奶香草天使」！請台灣媒體正名「黑巧克力惡魔」！韓網才不甩XDD

以《我的完美秘書》再創生涯高峰的李浚赫，近日收邀來到台灣進行首次海外活動，台灣媒體專訪的內容也傳到韓國去啦！

《噓星聞》昨晚（22日）釋出採訪影片，他在各種稱號裡選擇「最帥反派」而不是韓國粉絲替他取的「牛奶香草天使」，最勁爆(?)的是，他竟然拒絕當「牛奶香草天使」！他反問記者：「我想知道在台灣如果有40歲男演員，聽到被叫『牛奶香草天使』會開心嗎？」



他甚至當場幫自己取了完全相反屬性的稱號說：「比起『牛奶香草天使』，『黑巧克力惡魔』聽起來比較好吃吧？幫我在台灣改成這個吧！明天新聞標題幫我下『黑巧克力惡魔』，拜託大家了！」



影片很快就吸引韓國粉絲留言「不是，牛奶香草天使可不是隨便取的，還是只能叫牛奶香草天使，怎麼會不是牛奶香草天使呢？」、「不要試圖擺脫……多一個綽號牛奶香草天使白馬王子吧」、「害羞的樣子也好可愛」「可愛，黑巧克力惡魔也喜歡」、「臉蛋就是牛奶香草天使本身啊！怎麼能不叫牛奶香草天使呢」、「真是可愛死了」、「看到台灣的採訪很幸福，謝謝台灣朋友們一起喜歡！」……等等。

傳到Theqoo論壇‎去，網友滿調皮的，紛紛留言「好的，牛奶香草天使」、「你就是牛奶香草天使」、「確實的牛奶香草天使」、「就算那麼說，你還是牛奶香草天使」、「但你就是牛奶香草天使啊」、「聽起來很好吃是怎樣？來不及了，牛奶香草天使」、「越看越像牛奶香草天使」、「好的，知道了，牛奶香草天使」、「用溫柔的語氣說什麼黑巧克力惡魔」……看起來都不甩李浚赫意見啊XDDD。

▼《噓星聞》採訪李浚赫完整影片（李浚赫還有提到搭檔韓志旼唷，說親密戲很害羞，更說「對台灣一見鍾情」呢！）



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