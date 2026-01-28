帅气神父又一人！李浚赫将演出灵异题材新剧《觉醒》，首披司祭服！

李浚赫这下不能当「「黑巧克力恶魔」了，只能继续当「牛奶香草天使」惹♥

韩国电视台SBS今（28）日宣布，李浚赫确定演出预定2027年将播出的新戏《觉醒》。



《觉醒》剧情讲述，成为了恶灵游乐场的入学考试地狱之中，一位驱魔司祭为了拯救孩子们，赌上了灵魂的神秘驱魔剧。李浚赫将饰演「圣灵高中」中新任的指导神父「安东尼奥」，身为圣座（天主教最高中央管理机构，今位於梵蒂冈）教义部任命的驱魔司祭，他一直走在对抗恶灵、屡战屡胜的求道者路上。「安东尼奥」为了调查恶灵被派遣至学校，遭遇一连串吊诡事件，追查起让孩子们卷入死亡竞赛的幕后黑手。



2027년, 구마 사제로 돌아온

이준혁의 첫 오컬트 드라마가 온다!



악령의 놀이터가 된 입시 지옥에서

구마 사제 ‘안토니오'가 아이들을 구하기 위해

영혼을 걸고 뛰어드는 오컬트 엑소시즘 드라마



SBS 새 드라마 <각성>

☞ 2027년 방영 예정#SBS새드라마 #각성#오컬트 #엑소시즘 #오컬트드라마… pic.twitter.com/Jxc0gQXbgE — SBSNOW (@SBSNOW) January 28, 2026

《觉醒》是SBS继2023年《恶鬼》后，睽违至少3年再推出超自然题材之作，当时《恶鬼》恐怖程度与反思内容成功创下话题，收视突破12%，SBS再推出《觉醒》马上成为热门话题。SBS也很罕见地，在一年之初便宣告隔年要推出的新戏，一并公布男主角人选，显然是重磅之作。另外，《觉醒》也确定由《7人的复活》导演吴俊赫执导，和男主角双双叫「준혁」，不晓得会不会在片场闹什么笑话呢？

而韩剧史上不少驱魔之作，《黑祭司》姜栋元、《热血司祭》金南佶、《驱魔使者》朴叙俊、《客：The Guest》金材昱、《Island》车银优……等等男演员扮演祭司，帅气程度简直可以组「司祭男团」，看来很快要加入新成员李浚赫了！

李浚赫去年演出SBS《我的完美秘书》再创事业高峰，SBS如此「超前」宣传，想必对於双方的合作非常有信心，亦是众所瞩目话题。顺带一提，李浚赫和申惠善主演的《莎拉的真伪人生》近日也即将在Netflix与大家见面。



