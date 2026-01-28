真相大白！《偶像瘋子》血案揭密兇手失控釀悲劇，崔秀英&金宰永CP重逢吻戲甜炸

Viu同步更新懸疑浪漫韓劇《偶像瘋子》經過2個多月的播出，終於迎來了圓滿大結局。

第11集正式攤牌。 關鍵證人崔在熙（朴正宇 飾）甦醒後脫口喊出洪慧珠（崔喜珍 飾）的名字，讓原本混亂的案件瞬間有了方向。 都來益（金宰永 飾）隨後發現，案發現場留下的關鍵耳環正是洪慧珠所有，加上她當天曾前往都來益住處、且患有戲劇性人格障礙，嫌疑迅速升高。另一方面，檢察官郭秉均（鄭宰光 飾）在父親壓力與良心之間掙扎，最終被孟世娜（崔秀英 飾）一句「你能把別人推進不幸，還若無其事地活著嗎？」點醒，選擇追查真相。

真正的答案，藏在已故姜宇成（安友淵 飾）留下的雲端資料中。 兩人破解相簿彩蛋後，看到案發當天的殘酷畫面——洪慧珠情緒失控闖入現場，姜宇成試圖阻止她自殘，混亂中釀成致命悲劇。

面對血淋淋的真相，都來益沒有逃避，決定正面承擔。 最終洪慧珠被求處無期徒刑，正義遲到但沒有缺席。 結尾處都來益平靜對洪慧珠說出：「真正的愛，是在遠處祝福對方。」親手斬斷這場悲劇循環。



大結局中，故事從孟世娜看似平凡的日常展開。 她一邊為父親的「再審申請」四處奔波，一邊過著和過去沒什麼不同的生活：和新開偵探事務所的朴忠載吃晚餐、作為「Gold Boys」成員都來益的鐵粉追星。 在壓力滿滿的現實裡，唯一能安慰她的，始終還是都來益。 看著他的影片，世娜輕聲說出：「我有了撐過今天的力量，也有了活到明天的勇氣。」滿滿思念藏不住。

兩人的重逢來得毫無預警。 就在世娜的再審申請順利啟動、法院外擠滿媒體的那天，都來益突然現身，手捧花束向她道歉，坦承自己沒能陪在她身邊的重要時刻。 其實即使分開，他們一直都是彼此的支柱。 一年前，害怕重回舞台的都來益正是被世娜那句「有時候，一句歌詞比任何安慰都更有力量」重新拉回夢想; 而世娜，也靠著他的歌撐過最艱難的日子。



感情線甜度持續上升，繞了一大圈後，兩人終於深情接吻，戀情正式「現在進行式」。 同時，都來益的生活也逐漸回到正軌——分裂的Gold Boys再次團結，填補已故成員姜宇成的空缺，真正成為「家人」。 他與代表金寶尚（鄭滿植 飾）的關係也從上下屬轉為並肩作戰的夥伴。

最催淚的一幕，莫過於世娜以「粉絲」身分，等到了最愛偶像的演唱會。 舞台上的都來益前所未有地自由耀眼，大螢幕上出現姜宇成的畫面，Gold Boys實現「完整體」。 而台下拼命應援的世娜，讓人瞬間鼻酸。 隨著旁白說出：「這不是夢，而是我們一起創造的今天、也將一起走向的明天。」兩人依偎享受平凡日常，替故事畫下溫暖又治癒的完美句點。

