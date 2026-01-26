追劇警報大爆發！近期討論度炸裂的10部新播韓劇，你錯過幾部？甜的、瘋的、狠的通通有

最近開播的這些劇，你在追哪一部？ 從話題爆棚的新作到悄悄累積口碑的黑馬，每一檔都來勢洶洶，社群討論度天天刷新。 不只卡司吸睛、題材多元，還一不小心就讓人熬夜追到天亮。 新一輪追劇戰場正式開打，你跟上了嗎？

1.《春日狂熱》

手臂全是刺青的「黑道臉」大哥安普賢，竟然對冰山女教師李主儐一見鍾情？ 一個是「推土機」式直球追愛的熱血漢子，一個是把人生調成「靜音模式」的憂鬱美人，這畫風清奇的「土甜」愛情，直接讓你笑出腹肌！如果你喜歡粉紅系浪漫笑料、反差萌CP互動，《春日狂熱》絕對是開春必追浪漫喜劇！



2. 《偶像瘋子》

這部懸疑愛情+法庭劇由崔秀英和金宰永主演，故事超有梗：明星律師兼超鐵粉的孟世娜，得替自己追了多年的偶像、男團主唱都來益辯護，當「偶像」變成「謀殺嫌疑犯」後，兩人展開一場驚喜刺激又心動連發的「無罪證明羅曼史」！ 不只劇情緊湊，崔秀英的粉絲律師&金宰永跌入谷底的偶像設定，讓人笑中帶虐、看得停不下來。



3. 《Love Me》

這部以冬季暖心愛情與家庭劇為主軸的作品，由徐玄振主演，講述她飾演的外表光鮮、事業有成的婦產科醫生，內心其實藏著深深孤獨與七年前未解的傷痛。 當隔壁熱情的音樂總監闖入她的生活時，一段既真實又幽默的「療癒系愛戀」悄悄展開。 劇情既有家庭情感裂痕，也不時送上暖心笑點，整體節奏有慢有快，拿捏得宜，在劇中人物受傷、救贖彼此時，觀眾同時獲得療癒。



4. 《法官李漢英》

前世他是權貴傀儡，被陷害慘死; 重生回到十年前，他手握未來記憶，這次玩真的。 別的法官敲法槌，這位法官直接踩油門！面對未來的連環殺人犯，他不僅當庭判處死刑，更親自駕車衝撞執行——講法理？ 也講點物理（手段）！被網友笑稱「惡魔法官2.0」。 這劇主打一個：重生不是用來懺悔的，是用來直接動手改命的！帶感又解壓，速看！



5. 《今天開始是人類》

徹底顛覆套路！金惠奫演的九尾狐玉淳，別的狐狸苦苦修煉想做人，她卻把「變成人類」視為狐生最大災難。 畢竟做人要負責、會變老，哪比得上當個法力強大、青春永駐的「美貌女狐」爽！直到她撞上自戀爆表的足球巨星姜施洌（羅門 飾），一個拼命避免行善積德（怕不小心成人），一個眼裡只有自己和足球。 這對「史詩級死對頭」的爆笑相遇，讓兩人精打細算的生活全面失控.....



6. 《臥底洪小姐》

朴信惠這次在新劇《臥底洪小姐》里玩得很大，她飾演的精英監督官洪金寶，為查案被迫「裝嫩」成20歲新人潛入證券公司，每天在「一秒切換職場大佬」和「假裝檔都拿不穩」的精分演技中反复橫跳。 最抓馬的是新上任的冷麵代表（高庚杓 飾）竟是她前男友！辦公室秒變修羅場：他越看這新人越眼熟，她一邊查黑賬一邊祈禱「千萬別認出我」！這場在90年代復古辦公室里上演的「諜中諜中戀」，喜劇效果直接拉滿。



7. 《理事長和我的秘密關係》

不婚主義的姜鬥俊（崔振赫 飾）與職場女強人張希媛（吳漣序 飾）因一夜意外，奉行的人生信條徹底崩壞。 他直言「是我的孩子就結婚」，開啟每週四次約會的「霸王級」追妻模式; 而她則面臨職場、孕事與情感的三重炸裂.....韓劇原名更直白「有了孩子」，「總裁夫人帶球跑」的設定終於從小說照進了韓劇裡。



8. 《恩愛的盜賊大人》

當追捕盜賊的大君與女義賊互換了靈魂，身體和身份的錯位直接鬧出天大笑話！一位是藏起鋒芒的帥氣大君，一位是劫富濟貧的盜俠洪吉童。 靈魂交換后，大君得學著當個「弱女子」，女俠要假裝自己是「高貴人」。兩人在雞飛狗跳中互相了解，從對立到聯手，展開了一段危險又偉大的愛情。



9. 《韓國製造》

玄彬在《韓國製造》里飾演用國家當生意做的情報課長，鄭雨盛則是不惜一切追查他的「執念型」檢察官。 在動蕩的1970年代，兩人為財富權力上演「貓鼠遊戲」，卻在真實劫機案中被迫聯手。 該劇斥鉅資製作，電影質感十足，已於12月24日在Disney+上線。



10. 《愛情怎麼翻譯？ 》

當頂級巨星與天才翻譯，兩顆心卻像用了不同語言的Google翻譯。 金宣虎飾演精通六國語言的翻譯官，卻無法翻譯自己的心動。 高胤禎飾演的巨星，能用全世界粉絲的語言，卻無法對心上人開口。 這份工作，他要實時翻譯她的每句話; 這份心動，卻是一場跨越多國的美麗意外-全程姨母笑追劇，已在Netflix甜蜜開播。



