少女時代又合體！6成員齊聚為秀英慶生，甜蜜派對曝光，粉絲：姐姐們好可愛！

11日，秀英在自己的 IG 上分享了生日派對現場，搭配文字、愛心與100分表情符號，曝光慶生的溫馨氣氛。10日過生日的她，與朋友們一同舉辦生日派對，氣氛既溫暖又有意義。

公開的照片中，秀英與潤娥、Tiffany、俞利、Sunny、徐玄等少女時代成員聚在一起，笑容滿溢。成員們圍坐在生日蛋糕前擺出愛心手勢，氣氛和樂融融，展現少女時代久未聚首卻依舊深厚的友情。雖然太妍與孝淵未能出席，略顯遺憾，但粉絲們仍留言祝福：「生日快樂」、「永遠是少女時代」、「今天也很漂亮」、「姐姐們好可愛」、「最棒的少女時代」等。



少女時代於2007年以〈再次重逢的世界〉出道，推出〈Gee〉、〈說出你的願望〉、〈Oh!〉、〈Hoot〉、〈The Boys〉、〈I GOT A BOY〉、〈Lion Heart〉等熱門歌曲，人氣極高。如今成員們在演技、唱歌、綜藝等各方面持續活躍。值此出道18週年之際，少女時代也向粉絲釋出重大驚喜，暗示正籌備盛大的20週年回歸計劃，甚至可能包括巡迴演唱會。明年就是她們出道20週年，粉絲們也開始充滿期待！



