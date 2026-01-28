閔熙珍記者會最新發言：「ADOR僅與 Danielle 解約→試圖解散 NewJeans」
廣告

閔熙珍記者會最新發言：「ADOR僅與 Danielle 解約→試圖解散 NewJeans」

明星   2026年1月28日   星期三12:53   Mico  

閔熙珍（封面圖源：TVDaily）

前 ADOR 代表閔熙珍方面主張，ADOR 僅針對 NewJeans 成員中 Danielle 解除合約，企圖藉此解散 NewJeans，引發關注。

針對前 ADOR 代表閔熙珍所涉及的「挖角NewJeans」疑雲，相關記者會於 28 日下午 1 點，在首爾市鐘路區某樓舉行。

閔熙珍方面的訴訟代理人、法律事務所 지암 的金善雄律師表示：「就在 2026 年新年開始前一天，也就是 2025 年 12 月 30 日，前 ADOR 代表理事閔熙珍收到了以『主導 NewJeans 專屬合約解約，並以挖角方式帶走 NewJeans，侵害 ADOR 債權』為由，請求 100 億韓元損害賠償的起訴狀。」
（圖源：HYBE@NewJeans）

他接著表示：「閔熙珍前代表認為，她與 HYBE－ADOR 之間的關係已經告一段落，NewJeans 成員們也都將回歸原位，為了 NewJeans 的未來，各自盡最大努力即可。然而，ADOR 卻僅與 NewJeans 成員中的 Danielle 解除合約，試圖解散 NewJeans，並持續企圖在閔前代表與 HYBE 的訴訟中，利用成員家屬作為工具。基於對 NewJeans 可能解散的憂慮，不得不表明最低限度的立場。」
閔熙珍（圖源：TVDaily）

此外，他還表示：「閔前代表近期在專業律師的協助下得知，HYBE 經營層、大股東以及部分媒體所提出的所謂『閔熙珍 NewJeans 挖角』主張，實際上並非她所為，而是 NewJeans 某一名成員的家屬與特定企業人士勾結所進行的『擾亂股市的共謀行為』。」

他進一步指出：「尤其是，這些涉及股價操縱的共謀勢力，策劃並試圖執行利用閔前代表與 NewJeans 成員的計畫，而 HYBE 經營層早已知情的相關證據也已取得。為了揭露此事，才決定召開這次記者會。」

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 閔熙珍記者會最新發言：「ADOR僅與 Danielle 解約→試圖解散 NewJeans」
© 2026 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手