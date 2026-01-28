閔熙珍記者會最新發言：「ADOR僅與 Danielle 解約→試圖解散 NewJeans」

前 ADOR 代表閔熙珍方面主張，ADOR 僅針對 NewJeans 成員中 Danielle 解除合約，企圖藉此解散 NewJeans，引發關注。

針對前 ADOR 代表閔熙珍所涉及的「挖角NewJeans」疑雲，相關記者會於 28 日下午 1 點，在首爾市鐘路區某樓舉行。

閔熙珍方面的訴訟代理人、法律事務所 지암 的金善雄律師表示：「就在 2026 年新年開始前一天，也就是 2025 年 12 月 30 日，前 ADOR 代表理事閔熙珍收到了以『主導 NewJeans 專屬合約解約，並以挖角方式帶走 NewJeans，侵害 ADOR 債權』為由，請求 100 億韓元損害賠償的起訴狀。」



他接著表示：「閔熙珍前代表認為，她與 HYBE－ADOR 之間的關係已經告一段落，NewJeans 成員們也都將回歸原位，為了 NewJeans 的未來，各自盡最大努力即可。然而，ADOR 卻僅與 NewJeans 成員中的 Danielle 解除合約，試圖解散 NewJeans，並持續企圖在閔前代表與 HYBE 的訴訟中，利用成員家屬作為工具。基於對 NewJeans 可能解散的憂慮，不得不表明最低限度的立場。」



此外，他還表示：「閔前代表近期在專業律師的協助下得知，HYBE 經營層、大股東以及部分媒體所提出的所謂『閔熙珍 NewJeans 挖角』主張，實際上並非她所為，而是 NewJeans 某一名成員的家屬與特定企業人士勾結所進行的『擾亂股市的共謀行為』。」

他進一步指出：「尤其是，這些涉及股價操縱的共謀勢力，策劃並試圖執行利用閔前代表與 NewJeans 成員的計畫，而 HYBE 經營層早已知情的相關證據也已取得。為了揭露此事，才決定召開這次記者會。」

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞