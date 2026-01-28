真相大白！《偶像疯子》血案揭密凶手失控酿悲剧，崔秀英&金宰永CP重逢吻戏甜炸

Viu同步更新悬疑浪漫韩剧《偶像疯子》经过2个多月的播出，终於迎来了圆满大结局。

第11集正式摊牌。 关键证人崔在熙（朴正宇 饰）苏醒后脱口喊出洪慧珠（崔喜珍 饰）的名字，让原本混乱的案件瞬间有了方向。 都来益（金宰永 饰）随后发现，案发现场留下的关键耳环正是洪慧珠所有，加上她当天曾前往都来益住处、且患有戏剧性人格障碍，嫌疑迅速升高。另一方面，检察官郭秉均（郑宰光 饰）在父亲压力与良心之间挣扎，最终被孟世娜（崔秀英 饰）一句「你能把别人推进不幸，还若无其事地活著吗？」点醒，选择追查真相。

真正的答案，藏在已故姜宇成（安友渊 饰）留下的云端资料中。 两人破解相簿彩蛋后，看到案发当天的残酷画面——洪慧珠情绪失控闯入现场，姜宇成试图阻止她自残，混乱中酿成致命悲剧。

面对血淋淋的真相，都来益没有逃避，决定正面承担。 最终洪慧珠被求处无期徒刑，正义迟到但没有缺席。 结尾处都来益平静对洪慧珠说出：「真正的爱，是在远处祝福对方。」亲手斩断这场悲剧循环。



大结局中，故事从孟世娜看似平凡的日常展开。 她一边为父亲的「再审申请」四处奔波，一边过著和过去没什么不同的生活：和新开侦探事务所的朴忠载吃晚餐、作为「Gold Boys」成员都来益的铁粉追星。 在压力满满的现实里，唯一能安慰她的，始终还是都来益。 看著他的影片，世娜轻声说出：「我有了撑过今天的力量，也有了活到明天的勇气。」满满思念藏不住。

两人的重逢来得毫无预警。 就在世娜的再审申请顺利启动、法院外挤满媒体的那天，都来益突然现身，手捧花束向她道歉，坦承自己没能陪在她身边的重要时刻。 其实即使分开，他们一直都是彼此的支柱。 一年前，害怕重回舞台的都来益正是被世娜那句「有时候，一句歌词比任何安慰都更有力量」重新拉回梦想; 而世娜，也靠著他的歌撑过最艰难的日子。



感情线甜度持续上升，绕了一大圈后，两人终於深情接吻，恋情正式「现在进行式」。 同时，都来益的生活也逐渐回到正轨——分裂的Gold Boys再次团结，填补已故成员姜宇成的空缺，真正成为「家人」。 他与代表金宝尚（郑满植 饰）的关系也从上下属转为并肩作战的伙伴。

最催泪的一幕，莫过於世娜以「粉丝」身分，等到了最爱偶像的演唱会。 舞台上的都来益前所未有地自由耀眼，大萤幕上出现姜宇成的画面，Gold Boys实现「完整体」。 而台下拼命应援的世娜，让人瞬间鼻酸。 随著旁白说出：「这不是梦，而是我们一起创造的今天、也将一起走向的明天。」两人依偎享受平凡日常，替故事画下温暖又治愈的完美句点。

此外，全新韩剧《偶像疯子》已於2025年12月22日起逢星期一、二晚上10点半上线

