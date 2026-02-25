少女時代全新小分隊要來了？孝淵揪俞利、秀英組「孝利秀」，抱怨：太妍沒反應更氣人XD

24日，孝淵在自己的 Instagram 上寫下「孝利秀 VS 利秀孝 VS 秀利孝」，並公開了與俞利、秀英一起拍攝的照片，粉絲們目前大力支持組成（SHY）害羞小分隊！

同時，貼文還寫上「主唱排名整理 D-1」的字句，宣布新誕生的小分隊名稱與主唱人選將於25日確定。



目前，網友敲碗最熱門的小分隊名字，是SHY，秀英（Sooyoung）、孝淵（Hyoyeon）、俞利（Yuri），那就是「秀孝利」呼聲最高了，越想越覺得這個團名很有趣呢。

▼網友留言：「SHY（愛心）」、「太期待了，OMG」、「很好奇主唱是誰啦」、「要瘋了要瘋了」、「這SHY一點都不shy啊（笑）」、「拜託一定要成真」

孝淵透過YouTube內容多次表達想組成少女時代全新小分隊的野心。她甚至還與 TTS（少女時代-太蒂徐）成員Tiffany等人見面，測試自己的歌唱實力，場面十分爆笑有趣。



另一方面，孝淵去年12月出演SBS綜藝節目《脫掉鞋子恢單4Men》時坦言：「其實我唱歌也不錯，但因為沒有分到什麼段落，所以歌唱實力就沒有進步。」

當時節目中，她還宣告將組成「孝利秀」與「太蒂徐」競爭，並說：「我們說要組成孝利秀時，太妍卻一點反應都沒有，反而讓我更生氣。」她也笑說：「秀英還問為什麼（孝淵）我的名字排在最前面。」引發現場大笑。

