這什麼宗教儀式！台灣E.L.F.「繞源柱」求發財，「財神本人」Super Junior崔始源超問號

台灣E.L.F.不曉得從何時開始，就把神童和始源（崔始源）當作幸運神或財神爺供奉(?)，隨身攜帶神童小卡會得好運、拿物品讓始源加持會發財……從去年《Super Show 10》台北場演唱會開始，E.L.F.便默默推行「繞源柱」神秘儀式……

去年11月舉行於台北大巨蛋的《Super Show 10》，主辦單位遠雄創藝將場內外都布置地相當精美，出乎E.L.F.預料，除了大門口一抬頭就能看見9成員主視覺照片外，就連走廊柱子也貼滿各成員照片，讓提早到場的E.L.F.能夠和每個成員單獨拍照「拍好拍滿」。



很快的，就E.L.F.間拍照拍一拍，就傳出「始源柱」可以「參拜」，只要拿著錢包像過香爐般在柱子前繞個幾圈就有偏財運，彩券樂透中獎機會大增！簡直是「錢柱」！事情傳著傳著，參拜儀式再進化，變成要人繞著柱子跑！演唱會期間，就不時有人繞著柱子祈求始源大神能天降財源，形成奇妙景觀。



上週《Super Show 10》移師高雄，主辦單位iMe也做不不少場外布置，每個成員都架設了四面環繞看板。台灣E.L.F.發現了之後不得了，也開始「繞柱」行動，甚至越聚越大團，演唱會後一大群E.L.F.繞柱都被錄下來，甚至讓「財神本人」始源看見了！

始源在演唱會結束隔天26日，在IG限動分享了一支影片，用思索的emoji表達問號，還直接在另一支影片下方發問：「What are they doing？」笑翻台灣E.L.F.了！大家七嘴八舌回答他「祈求好運，因為你能帶來好運」、「因為你是財神，每個人都會繞著你轉，希望能帶財」、「因為你是我們的幸運神」、「因為你是財富、好運和幸福的象徵」……等等，不知道他究竟搞清楚了沒XD？



你也去拜了「源柱」、「始源神」了嗎？歡迎分享分享有沒有獲得什麼好運！

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞