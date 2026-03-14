LE SSERAFIM前成員金佳覽轉戰 YouTube！頻道開通僅一天訂閱破 10 萬，公開演技練習片：韓網狂轟臉皮厚！

曾因「校園霸凌」風波慘遭勒令退團的前 LE SSERAFIM 成員 金佳覽，近日以個人 YouTube 頻道回歸大眾視野。 其頻道在開通短短一天內，訂閱人數便迅速突破 10 萬大關，展現了依舊強大的話題性。

金佳覽於 13 日開設了名為「garamonly」的 YouTube 頻道，並上傳首支影片「ep. 01」。 影片中，她大方分享了開設頻道的初衷：「我之所以開啟這個頻道，是希望能記錄我的演技練習影片、練習過程，還有我的日常模樣。」



影片記錄了她進行自由演技練習的畫面，在目前就讀的學校圖書館唸書的日常，以及結束演技課程後，私下練習彈奏吉他的模樣。

這段約 5 分鐘的短片在公開 24 小時內創下了超過 47 萬次的觀看紀錄，頻道訂閱數更是在首日即達成 10 萬人的里程碑，反映出大眾對其近況的高度好奇。



然而，評論區卻呈現極端兩極化。 很多外國粉絲留言表達想念和應援，但韓國網友仍然持冷漠態度，紛紛留言怒轟：「臉皮真的有夠厚」、「（校園霸凌）是受害者一輩子的傷口」、「當初退團時鬧得那麼難看，結果還是想當藝人，思維模式真的跟一般人不一樣」、「加害者絕對不能洗白」。

金佳覽於 2022 年以女團 LE SSERAFIM 成員身份出道，卻在僅僅 19 天後因爆出校園暴力爭議而中斷活動，最終黯然退團。 目前她就讀建國大學 24 學年度（大三），主修媒體演技學，去年5月開通的個人 IG 目前已坐擁 99 萬粉絲，加上此次 YouTube 開台引發的巨大關注，外界推測她正積極為轉型「演員」鋪路。



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