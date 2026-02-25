閔熙珍以New Jeans成員為由，表示放棄256億韓元：「有些價值比金錢更重要」行為卻惹怒了記者們

韓媒 TVDaily 標題：「前一天才通知、遲到6分鐘、無回應提問……閔熙珍為何召開記者會？」韓媒 Newsen 標題：「閔熙珍的記者會：遲到6分鐘，讀了6分鐘稿，闔上筆電，就離開了。」韓媒 韓國日報 標題:「遲到6分鐘，發言時間5分鐘…閔熙珍的單方面記者會荒唐可笑」...等等，惹怒了記者們。

前 ADOR 代表、現任 OOAK 娛樂代表 閔熙珍 表示願意放棄 256 億韓元，提議結束紛爭並召開記者會，但現場卻瀰漫著失落與不滿的氛圍。



閔代表於 25 日下午在首爾召開記者會，針對她對 HYBE 提出的股票買賣價金（Put Option）訴訟一審勝訴結果表示，願意放棄原本將獲得的 256 億韓元，作為條件，提議立即中止目前正在進行中的所有民事與刑事訴訟。

她表示：「因為有必須說的重要內容，所以我邊讀邊解釋。」並照著事先準備好的講稿宣讀內容。她回顧從 2024 年假處分勝訴、2025 年警方不起訴，到 2026 年一審勝訴的過程，感嘆「那是一條漫長的隧道」。同時主張所謂經營權奪取與挖角疑雲皆屬虛構，並強調自己提出的問題已被認定為經營判斷。

隨後，她提到NewJeans的成員們，是她放棄256億韓元的原因，並表示：「有些東西比金錢更重要。」她表示，目的是結束所有訴訟、糾紛和指控，從而結束藝人和粉絲們所遭受的痛苦。並補充說：「希望在創作的舞台上相見，而不是在法庭上」。



然而，對於核心問題的說明卻顯得不足。包括提案的具體條件、法律實效性，以及是否事前與對方有所溝通等現實層面的疑問，都未獲得解答。

之後，她未進行媒體問答便直接離場。此次記者會的日程也如同先前幾次一樣，於前一天才倉促公告。在媒體匆忙聚集的情況下，閔代表比預定時間晚了 6 分鐘抵達。儘管是發表重大提案的場合，卻幾乎僅止於「宣讀聲明」。



記者會本應是說明公共議題、並透過提問確認責任的場合。尤其作為持續數年的大型紛爭當事人，更需要展現相應的分量與態度。然而此次記者會在封鎖提問的情況下，僅單方面傳達訊息，被評價為更接近宣示而非溝通。現場也不乏「既然如此，為何還要召開記者會？」的聲音。

此前，法院於本月 12 日就閔代表對 HYBE 提出的股票買賣價金請求訴訟一審判決中裁定：「HYBE 應向閔代表支付約 256 億韓元的看跌期權款項款項。」但法院同時接受 HYBE 提出的強制執行停止申請，因此款項支付將暫緩至二審判決出爐為止。



與此同時，閔社長正在為新公司推出男團而進行全球選秀活動。

