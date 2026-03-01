HYBE「灌水買榜」實錘？ 閔熙珍勝訴判決書流出：14 萬張專輯「先報數後退貨」法院怒轟：破壞流通秩序！

HYBE 陷入前所未有的誠信風暴！隨著 ADOR 前代表閔熙珍 在與 HYBE 的股東契約訴訟中勝訴，首爾中央地方法院於 2 月 12 日披露的判決書，揭開了 HYBE 內部長期否認的「專輯灌水（뷟어내기）」醜陋真相。 文件證實，HYBE 確實透過人為操弄誇大銷量，將未流向消費者的庫存強行計入銷量榜單！

「假銷量」操作曝光：附帶退貨條件的銷售結構

根據判決書詳細記載，2023 年 HYBE 旗下廠牌的兩張專輯，曾以各 7 萬張、共計 14 萬張 的驚人規模，進行所謂「附帶退貨條件」的黑箱銷售：HYBE 先將專輯按原價供貨給代理商，並私下承諾「賣不掉全數購回」。 對代理商而言毫無風險，因此瘋狂進貨; HYBE 則順勢將這批「幽靈貨量」全數計入發行首週的「初動銷量」，營造全球瘋搶的假像。

這導致實際上未真正抵達消費者手中的庫存，被統計為「已售出」。 判決書對此明確指出：「已確認有實際退貨情況發生。」在閔熙珍提出質疑後，HYBE 內部審計已確認此事，並將防範規定列入內規，這被外界視為事實上承認了灌水行為的存在。



死亡對話紀錄流出：高層親自提議灌水

判決書中更收錄了關鍵的 KakaoTalk 對話腳註，成了這場風暴的「死亡證物」。 ADOR 員工 B 在對話中直指，前代表朴智元在討論CJ 專輯初動不如預期的時候，「曾提過可以把貨推給日本」。

此外，2023 年 8 月 HYBE 日本經營企劃負責人的內部文件，也直接使用了「物量灌水」一詞。 對此，閔熙珍方面強硬表示：「這完全違反 ADOR 的經營哲學，當時已斷然拒絕。」法院最終認定閔方的說法屬實。



法院嚴厲譴責：破壞公正流通，最高可判 2 年

針對此惡習，法院給出了嚴厲立場：「誇大銷量以宣傳榜單排名，是破壞音樂公正流通秩序的行為，應受到社會嚴厲批判！」

根據韓國《音樂產業振興法》，這種人為誇大銷量的「囤貨（사재기）」行為屬於違法，最高可處 2 年以下有期徒刑 或 2000 萬韓元罰金。 儘管 HYBE 目前對一審判決表示不服並提出上訴，但這份判決書無疑已讓 HYBE 的企業形象跌落谷底。

