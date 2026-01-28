BLACKPINK Jennie也是《換乘戀愛4》忠粉！ 本周特別篇再有驚喜，播出從未曝光片段！

韓國「戀綜天花板」《換乘戀愛4》終於在上周揭開震撼結果！本季誕生了兩對破鏡重圓、兩對成功換乘的情侶，更在節目外上演狂撒糖分的真實續集；此外BLACKPINK成員Jennie作為驚喜嘉賓現身最終回，為這場情感風暴畫下閃亮的句點！而節目組今季還刻意準備了特別篇的節目，預告將曝光從未播出片段！到底會有何驚喜？本周四將於Viu揭開。

1. BLACKPINK Jennie 壓軸登場全球哄動

近日BLACKPINK襲港登陸啟德開騷，掀起全港「粉墨」潮，日前成員Jennie壓軸亮相《換乘戀愛4》，亦引發全球粉絲熱烈討論！Jennie先興奮表示自己本來就是《換乘》的狂熱觀眾：「我現在坐在這裡感覺真的很神奇，感覺好像鑽到電視一樣，我是被（Simon D）拐來了。」目睹節目參加者的悲歡離合，Jennie亦不禁感性道：「因為那是年少時熾熱的愛情，所以我反而覺得，彼此將這份感情珍藏在心底的模樣會更珍貴；比起重逢後讓這份愛被破壞，不如這樣存在吧。」



2. 敏京 有植 揮別過去

交往七年（韓國計算為九年）的郭敏京與趙有植向來都是《換乘》迷的熱話，二人多次在節目上演相愛相殺：郭敏京情勒趙有植、趙有植則對郭敏京惡言相向，關係充滿壓迫感！在大結局中，兩人選擇告別過去，郭敏京祝福趙有植：「謝謝你曾經在我身邊，做讓自己幸福的選擇吧！」男方也回應道：「我真的希望你能幸福，給你帶來太多傷害，對不起。」最終趙有植下車，正式斬斷舊情，並與朴賢智成功換乘，換乘迷也表示：「敏京有植終於放過彼此」、「敏京好好生活吧」、「我就猜到賢智和有植在一起」。





3. 伯賢 允寧 成功換乘

分手五年的成伯賢與朴賢智是不少換乘迷的私心pick，兩人在前度約會時幾乎全程十指緊扣，成伯賢又在離別信中自稱「比任何人都愛你」，沒想到在最終選擇時，朴賢智問成伯賢：「昨天你不是真心的吧？」成伯賢竟回覆：「我們下輩子再見吧！」在舊情人與新對象之間搖擺不定的成伯賢最終選擇了能讓自己笑得最燦爛的崔允寧，不過就有不少人認為「小太陽」崔允寧值得更好的選擇：「伯賢三心兩意令人很火大」、「伯賢明明不想復合又吊著前度」、「真希望允寧不要看到這一段」、「允寧一直很真誠，男的配不上她」。



4. 宇珍 智妍 戲外放閃

餐廳老闆金宇珍和網頁設計師洪智妍過去因聚少離多而分手，雖然金宇珍不時展現出想復合的渴望，可是洪智妍在最後數集中鐵壁防守，不斷強調自己不會復合，甚至在男方面對說出「不在乎前任」！豈料他們在最終回都選擇了對方，兩人站在火車道兩旁的畫面也獲棚內主持大讚唯美，猶如日本電影一樣；小情侶復合後也不避嫌在社交平台大放閃光彈，讓不少觀眾直呼甜蜜：「宇珍的邊界感令女友很放心」、「他們復合那一段我重播了好幾次」、「復合戀愛真的不是叫假的、「看起來超甜」、「宇珍跟智妍常常在IG放閃呢！」





5. 智賢 元圭 終成眷屬

一開始就被觀眾看好復合的朴智賢和鄭元圭在日本篇感情迅速升溫，鄭元圭除了主動向女方道歉，又針對分手時的痛點認真改變，兩人漸漸透過深度對話解開誤會，最終選擇彼此；「鯰魚男」宰亨則未被選上，朴智賢更透過電話告別：「我應該要和元圭哥一起回去了⋯⋯」使一眾「宰亨飯」心碎滿地：「宰亨真的很成熟」、「他還送走智賢」，不過也有網民指智賢和元圭本來就很合襯：「最喜歡他們這一對」、「每次鬥嘴都很有火花，是最有化學反應的一對。」



6. 特別篇本周登場

為了回饋換乘迷的支持，Viu將於29日（本周四）播出《換乘戀愛4》特別篇，四位主持人－Simon Dominic、李龍真、金叡園和Yura再次齊集攝影棚，一同收看正片中未能呈現的刪減畫面，以更加立體的方式展現他們情感脈絡和發展！



專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞