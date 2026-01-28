闵熙珍记者会最新发言：「ADOR仅与 Danielle 解约→试图解散 NewJeans」

前 ADOR 代表闵熙珍方面主张，ADOR 仅针对 NewJeans 成员中 Danielle 解除合约，企图藉此解散 NewJeans，引发关注。

针对前 ADOR 代表闵熙珍所涉及的「挖角NewJeans」疑云，相关记者会於 28 日下午 1 点，在首尔市钟路区某楼举行。

闵熙珍方面的诉讼代理人、法律事务所 지암 的金善雄律师表示：「就在 2026 年新年开始前一天，也就是 2025 年 12 月 30 日，前 ADOR 代表理事闵熙珍收到了以『主导 NewJeans 专属合约解约，并以挖角方式带走 NewJeans，侵害 ADOR 债权』为由，请求 100 亿韩元损害赔偿的起诉状。」



他接著表示：「闵熙珍前代表认为，她与 HYBE－ADOR 之间的关系已经告一段落，NewJeans 成员们也都将回归原位，为了 NewJeans 的未来，各自尽最大努力即可。然而，ADOR 却仅与 NewJeans 成员中的 Danielle 解除合约，试图解散 NewJeans，并持续企图在闵前代表与 HYBE 的诉讼中，利用成员家属作为工具。基於对 NewJeans 可能解散的忧虑，不得不表明最低限度的立场。」



此外，他还表示：「闵前代表近期在专业律师的协助下得知，HYBE 经营层、大股东以及部分媒体所提出的所谓『闵熙珍 NewJeans 挖角』主张，实际上并非她所为，而是 NewJeans 某一名成员的家属与特定企业人士勾结所进行的『扰乱股市的共谋行为』。」

他进一步指出：「尤其是，这些涉及股价操纵的共谋势力，策划并试图执行利用闵前代表与 NewJeans 成员的计画，而 HYBE 经营层早已知情的相关证据也已取得。为了揭露此事，才决定召开这次记者会。」

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻