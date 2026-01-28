闵熙珍记者会最新发言：「ADOR仅与 Danielle 解约→试图解散 NewJeans」
闵熙珍记者会最新发言：「ADOR仅与 Danielle 解约→试图解散 NewJeans」

明星   2026年1月28日   星期三12:53   Mico  

闵熙珍（封面图源：TVDaily）

前 ADOR 代表闵熙珍方面主张，ADOR 仅针对 NewJeans 成员中 Danielle 解除合约，企图藉此解散 NewJeans，引发关注。

针对前 ADOR 代表闵熙珍所涉及的「挖角NewJeans」疑云，相关记者会於 28 日下午 1 点，在首尔市钟路区某楼举行。

闵熙珍方面的诉讼代理人、法律事务所 지암 的金善雄律师表示：「就在 2026 年新年开始前一天，也就是 2025 年 12 月 30 日，前 ADOR 代表理事闵熙珍收到了以『主导 NewJeans 专属合约解约，并以挖角方式带走 NewJeans，侵害 ADOR 债权』为由，请求 100 亿韩元损害赔偿的起诉状。」
（图源：HYBE@NewJeans）

他接著表示：「闵熙珍前代表认为，她与 HYBE－ADOR 之间的关系已经告一段落，NewJeans 成员们也都将回归原位，为了 NewJeans 的未来，各自尽最大努力即可。然而，ADOR 却仅与 NewJeans 成员中的 Danielle 解除合约，试图解散 NewJeans，并持续企图在闵前代表与 HYBE 的诉讼中，利用成员家属作为工具。基於对 NewJeans 可能解散的忧虑，不得不表明最低限度的立场。」
闵熙珍（图源：TVDaily）

此外，他还表示：「闵前代表近期在专业律师的协助下得知，HYBE 经营层、大股东以及部分媒体所提出的所谓『闵熙珍 NewJeans 挖角』主张，实际上并非她所为，而是 NewJeans 某一名成员的家属与特定企业人士勾结所进行的『扰乱股市的共谋行为』。」

他进一步指出：「尤其是，这些涉及股价操纵的共谋势力，策划并试图执行利用闵前代表与 NewJeans 成员的计画，而 HYBE 经营层早已知情的相关证据也已取得。为了揭露此事，才决定召开这次记者会。」

