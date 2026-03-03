官司纏身仍上街舉旗！Danielle東京馬拉松舉旗應援！身旁驚見「這位男星，引全網熱議

自去年底陷入與經紀公司ADOR的合約糾紛後，前NewJeans成員Danielle的動向始終是粉絲關心的焦點。 1日，社群平台X上突然流出一段短片，讓許久未見的Danielle身影再次曝光，瞬間引爆粉絲熱議！

影片中，只見Danielle現身日本東京街頭，當天正在舉辦熱鬧的東京馬拉松。 她頭戴白色鴨舌帽、配上墨鏡，一身休閒打扮，但手上卻高舉著一面小小的太極旗，另一手則拿著橫幅，眼神專注地看向鏡頭。 據上傳者透露，一旁的綠色外套男子則是演員李施優。



熱愛跑步的Danielle，過去就常與「馬拉松傳奇」選手巨星Sean一起在所屬的跑步團「Unknown」中活動，對跑步的熱情有目共睹。 這次據傳就是為了替Sean以及所有參賽的跑友們加油打氣。 雖然身陷官司風暴，但她仍現身街頭為他人應援，溫暖模樣讓粉絲看了又心疼又感動。網友們紛紛留言：「看到她的笑容真好！」、「拿著太極旗的樣子真的好美」、「不管發生什麼事，都為你應援」、「雖然只能這樣看到近況，但還是很開心」。



去年12月，ADOR正式對外宣佈，成員Haerin與Haein將回歸公司，Hanni也隨後加入，並表示正與Minji進行協商。 然而，對於Danielle，公司卻直接通知終止專屬合約，形同「退團」，甚至向Danielle及其一名家屬，連同前代表閔熙珍，一併提請高達431億韓元的損害賠償及違約金訴訟。 Danielle方面也已委任律師，準備全面應戰。

在官司纏身的這段期間，Danielle開設了個人社群帳號與粉絲保持聯繫。 她不僅開直播吐露心境，更寫下長信深情告白：「我為了和成員們在一起，戰鬥到了最後。 她們是我的一部份。」她強調：「無論我在哪裡，心裡永遠都有NewJeans。 即使身處不同的位置，我們的心仍在一起，我們依然是Bunnies（粉絲名）。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞