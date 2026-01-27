車銀優逃稅爭議重創代言版圖！親自道歉仍難止廣告主切割：品牌連環下架合作內容

韓國「國民臉天才」、男團ASTRO成員兼演員車銀優，近日爆出高達200億（韓元，下同）逃稅疑雲，引發演藝圈震撼。 事件延燒第4天，車銀優終於親自發聲道歉，但仍難阻止廣告商「快速切割」，多個品牌陸續將相關代言內容轉為非公開。

車銀優26日透過聲明表示：「對近期與我相關的事件讓大家感到擔憂與失望，我真心低頭致歉。 這次事件讓我反省，自己是否以一名國民的身分，嚴肅地面對納稅義務。」態度相當謹慎低調。



據韓媒報導，首爾地方國稅廳調查4局去年對車銀優展開高強度稅務調查，焦點集中在他母親設立的一人企劃公司。 車銀優的演藝收入過去由經紀公司Fantagio、該企劃公司與本人分配，但國稅廳認為該公司疑似「紙殼公司」，實際並未提供服務，卻用來分散收入以降低稅率，涉嫌藉由法人稅率比個人所得稅低約20個百分點的漏洞進行節稅操作。



對此，車銀優方面強調，目前案件尚未最終確定，爭議核心在於該公司是否屬實質課稅對象，將依照法律程序積極說明並配合調查。

不過風波已迅速影響代言市場。 韓國護膚品牌Abib、新韓銀行率先將車銀優相關廣告影片與貼文設為非公開，之後法國潮流品牌Marithé François Girbaud也跟進下架合作內容，儘管該品牌原本還表示「暫無特別措施」，卻在短短數小時內態度急轉彎，顯示品牌方對形象風險極度敏感。

目前正在服兵役中的車銀優發聲試圖平息風波，並已委任大型律師事務所世宗（Shin & Kim）應對國稅廳追徵通知與法律攻防。 但業界普遍認為，這起「史上最大規模的明星逃稅疑雲」短期內恐怕仍會持續衝擊他的形象與商業價值。

