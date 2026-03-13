國民女團 I.O.I 9人體制回歸在即！出道10週年官方帳號未關注康美娜，引發韓網熱議

國民女團 I.O.I 終於要回歸啦！近期不僅宣布了回歸演唱會行程，還開通了10週年官方 IG 帳號，引發粉絲期待。

Swing娛樂日前宣布，I.O.I 將以9人體制回歸（林娜榮、金請夏、金世正、鄭彩娟、金素慧、俞璉靜、磪有情、金度延、全昭彌），目前正積極準備全新專輯。由於康美娜與周潔瓊因既定行程無法參與，本次回歸將缺席兩名成員。



近日，Swing娛樂也公開出道10週年紀念演唱會 《LOOP》 的巡演日程，象徵「重逢與全新開始」。I.O.I 將於5月29至31日在首爾蠶室室內體育館開啟巡演，之後前往泰國曼谷、香港等亞洲主要城市。Swing 娛樂表示：「這次演唱會不只是重聚舞台，更是 I.O.I 與粉絲再次面對面的特別時刻。」



此外，I.O.I 也開通10週年的官方 IG「ioi_10th」，在11個關注中僅追蹤10名成員及過往官方活動帳號，但康美娜未被關注（有網友指出她原本有被關注，但後來取消了），消息也在韓網引發熱烈討論。



韓網友紛紛留言：「是本人表明拒絕的意思嗎？ 總之是有理由的」、「也有可能不做啊！解散已經幾年了」、「只想當演員嗎」、「可能是因爲還沒有站穩演員的位置吧」、「跟成員們私下見面相處得很好，看來不想在正式活動中被提及啊」、「關注周潔瓊、只有康美娜關注，確實很奇怪」、「如果不另外活動的話，有必要關注嗎？ 各自好好過就可以了」、「周潔瓊被關注更神奇」、「一定要關注嗎」等，展開熱烈討論。



