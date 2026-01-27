高胤禎「人生勝利組」軌跡曝光！「10年前封面嫩模」舊照「出土」，美術系清純樣貌驚呆劇迷

高胤禎《愛情怎麼翻譯？ 》人氣暴漲，IG粉絲激增百萬，突破千萬大關，劇中高冷女明星劇外被挖出「超嫩大學生」舊照，與讓網友大喊「怎麼只有我老了」！

韓國雜誌《大學明日》近日搭上「十年挑戰」熱潮，在官方SNS上公開了2016年多位封面模特兒的舊照，引發熱議。 其中，因主演Netflix熱播愛情喜劇《愛情怎麼翻譯？ 》而人氣直線攀升的女星高胤禎（高允貞），其學生時代的青澀模樣意外成為焦點。公開的照片中，當時仍是首爾女子大學現代美術系15級學生的高胤禎，身穿粉色衛衣，留著一頭中長髮，對鏡頭露出燦爛笑容，整體散發著比現在更為活潑、青澀的學生氣息。



另一個引發關注的「模特兒」是男星張東潤，他當時是漢陽大學經濟金融學系11級學生，身著棕色針織衫，照片旁還被P上了一句幽默的旁白：「又僅自己變老了嗎？」，逗樂了廣大網友。



《大學明日》封面素來有「明星孵化器」之稱。 早在2023年，就有網友發現許多當紅女星，如因《黑暗榮耀》走紅的辛叡恩、《財閥家的小兒子》的朴智賢，以及主演《Sweet Home》的朴圭瑛，都曾擔任過該雜誌的封面模特兒。本次公開的明星10年前舊照還有演員崔熙珍、《單身即地獄4》嘉賓的李有珍、以及戀綜《Heart Signal 3》的李佳欣等人。



對比十年前的青澀學生照，高胤禎如今憑藉Netflix作品迎來了事業高峰。 她在《愛情怎麼翻譯？ 》中飾演頂流女星，與金宣虎展開一段羅曼史。 該劇在Netflix非英語節目排行榜上名列前茅，觀看次數已累計超過400萬次，成功將她推上一線女星行列。



看著這些如今在演藝圈、綜藝界發光發熱的面孔，當年的青澀模樣更顯珍貴，也讓網友們感嘆時光飛逝。

