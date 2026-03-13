治癒韓劇《給你宇宙》迎來Happy Ending！盧正義感性告別：「這段時間真的很幸福」

演員盧正義在送別電視劇《給你宇宙》之際，分享了充滿愛意的終映感想。

於12日以Happy Ending迎來大結局的 tvN 韓劇《給你宇宙》中，飾演女主禹賢真的盧正義，詮釋了生活力滿點的熱血青春角色，以她特有清新的能量與富有深度的情感演技，穩穩撐起整部劇的核心。



在劇中，盧正義從面對現實高牆仍不輕言放棄的堅強面貌，到對姪子宣宇宙（朴俞鎬 飾）的溫暖愛意，以及與宣泰亨（裴仁爀 飾）之間吵吵鬧鬧卻默契十足的化學反應，都立體呈現出角色多樣的魅力。



尤其是她與宣泰亨之間帶著粉紅氛圍的心動情愫，以及在失去姐姐後默默承受喪親之痛、逐漸成長的禹賢真複雜心境，都被她細膩自然地詮釋，讓觀眾產生強烈共鳴。對於原本不再對人抱持期待的宣泰亨，她以低沉而溫柔的聲音與堅定的眼神說出：「我會去接你的，我會成為宣泰亨先生的雨傘。」這段安慰讓觀眾留下深深餘韻，也將盧正義式療癒羅曼史推向高峰。





此外，盧正義在播出前曾提及的觀劇看點——與童星朴俞鎬的療癒化學反應，也成為話題。為了建立情感連結，她在鏡頭外也努力維持如同真正家人般的親密關係，對作品的真誠投入不僅在韓國，也在海外受到關注。



迎來終映之際，盧正義透過經紀公司Namoo Actors表示：「在作為賢真生活的這段時間裡，得到滿滿的愛，真的非常幸福。拍攝期間一直和我們的宇宙一起度過愉快的時光，電視劇播出後也帶著期待與心動的心情度過每一天。」

她接著說：「我非常愛我們的團隊，現在這一刻也真的很想大家。對給予我很多愛的團隊，真心地表示感謝與喜愛。」展現了對一起努力工作的夥伴們特別的情感。



同時她也表示：「非常感謝比我更加珍惜《給你宇宙》、也給予我們宇宙很多愛的觀眾們。因為大家的支持，我真的非常幸福。我會努力以另一部作品再次與大家見面。」向觀眾表達感謝並分享未來的決心。

透過自然融入角色的演技留下鮮明個人色彩的盧正義，未來將展現什麼樣的新面貌，也令人更加期待。

