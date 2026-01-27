車銀優針對逃稅疑雲，首發長文：「我深刻反省，並將誠實配合後續所有與稅務相關的程序」

ASTRO 成員兼演員車銀優針對逃稅疑雲，親自出面說明心境。透過 SNS 帳號表示：「對於最近發生的各種事件，讓許多人感到擔憂與失望，我深表歉意。」

他接著說：「藉由這次事件，我深刻反省自己身為大韓民國國民，在面對納稅義務時，態度是否足夠嚴謹。」並補充道：「雖然我目前正在服兵役，但這絕非為了逃避此次爭議而做出的刻意選擇。去年，由於無法再推遲入伍，我在未完成稅務調查的情況下入伍了。」



「然而，這同樣也是因我自身不足而引發的誤解，對此我深感責任重大。」最後，他再次低頭道歉，表示：「日後我將誠實配合後續進行的所有稅務相關程序。」

據悉，車銀優去年曾接受首爾地方國稅廳調查4局，針對約 200 億韓元未繳稅金進行高強度調查。所屬公司Fantagio此前曾與車銀優母親設立的公司簽訂了經紀管理合約，而母親設立的公司目前正深陷空殼公司等指控之中。（*相關報導：逃稅200億→照休軍隊假→神隱中！車銀優下一步？韓媒曝「最終回應」時間近了）

【以下為車銀優立場全文】

大家好，我是車銀優。

過去幾天裡，我不斷思考，究竟該從何說起，才能將我的歉意哪怕一點點地傳達給因我而受傷的人們，也在反省中度過了這段時間。

我也擔心，冗長的文字是否會被誤解為辯解，反而讓大家感到疲憊，但最終仍認為，對於這次事件，由我親自說明並致歉，才是應盡的責任。



現在的我，是在部隊內完成每日行程後寫下這篇文字的。雖然我目前正在服兵役，但這絕非為了逃避此次爭議而做出的刻意選擇。去年，由於無法再推遲入伍，我在未完成稅務調查的情況下入伍了。

然而，這同樣也是因我自身不足而引發的誤解，對此我深感責任重大。若非軍人身分，我真心希望能一一親自登門，向所有因這件事受到影響的人低頭致歉，這就是我發自內心寫下這封信的原因。

在長達 11 年的歲月裡，遠遠不足的我，正因為大家毫無保留的愛與支持，才能站在如今名為「車銀優」的過分厚愛的位置上。因此，對於一直相信並支持我的所有人，以及曾與我共事的眾多人士，即便無法回報什麼，卻反而帶來了巨大的傷害與疲憊感，我感到無法用言語形容的歉疚。



日後我將誠實配合後續進行的所有稅務相關程序，並依照相關機關所做出的最終判斷，虛心接受結果，承擔相應的責任。

今後，我將更認真地反省自己，更負責任地生活，以回報大家給我的愛。

再次為造成大家的擔憂，致上最深的歉意。

2026 年 1 月 26 日

車銀優 敬上

