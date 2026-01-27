车银优逃税争议重创代言版图！亲自道歉仍难止广告主切割：品牌连环下架合作内容

韩国「国民脸天才」、男团ASTRO成员兼演员车银优，近日爆出高达200亿（韩元，下同）逃税疑云，引发演艺圈震撼。 事件延烧第4天，车银优终於亲自发声道歉，但仍难阻止广告商「快速切割」，多个品牌陆续将相关代言内容转为非公开。

车银优26日透过声明表示：「对近期与我相关的事件让大家感到担忧与失望，我真心低头致歉。 这次事件让我反省，自己是否以一名国民的身分，严肃地面对纳税义务。」态度相当谨慎低调。



据韩媒报导，首尔地方国税厅调查4局去年对车银优展开高强度税务调查，焦点集中在他母亲设立的一人企划公司。 车银优的演艺收入过去由经纪公司Fantagio、该企划公司与本人分配，但国税厅认为该公司疑似「纸壳公司」，实际并未提供服务，却用来分散收入以降低税率，涉嫌藉由法人税率比个人所得税低约20个百分点的漏洞进行节税操作。



对此，车银优方面强调，目前案件尚未最终确定，争议核心在於该公司是否属实质课税对象，将依照法律程序积极说明并配合调查。

不过风波已迅速影响代言市场。 韩国护肤品牌Abib、新韩银行率先将车银优相关广告影片与贴文设为非公开，之后法国潮流品牌Marithé François Girbaud也跟进下架合作内容，尽管该品牌原本还表示「暂无特别措施」，却在短短数小时内态度急转弯，显示品牌方对形象风险极度敏感。

目前正在服兵役中的车银优发声试图平息风波，并已委任大型律师事务所世宗（Shin & Kim）应对国税厅追徵通知与法律攻防。 但业界普遍认为，这起「史上最大规模的明星逃税疑云」短期内恐怕仍会持续冲击他的形象与商业价值。

