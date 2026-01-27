车银优针对逃税疑云，首发长文：「我深刻反省，并将诚实配合后续所有与税务相关的程序」

ASTRO 成员兼演员车银优针对逃税疑云，亲自出面说明心境。透过 SNS 帐号表示：「对於最近发生的各种事件，让许多人感到担忧与失望，我深表歉意。」

他接著说：「藉由这次事件，我深刻反省自己身为大韩民国国民，在面对纳税义务时，态度是否足够严谨。」并补充道：「虽然我目前正在服兵役，但这绝非为了逃避此次争议而做出的刻意选择。去年，由於无法再推迟入伍，我在未完成税务调查的情况下入伍了。」



「然而，这同样也是因我自身不足而引发的误解，对此我深感责任重大。」最后，他再次低头道歉，表示：「日后我将诚实配合后续进行的所有税务相关程序。」

据悉，车银优去年曾接受首尔地方国税厅调查4局，针对约 200 亿韩元未缴税金进行高强度调查。所属公司Fantagio此前曾与车银优母亲设立的公司签订了经纪管理合约，而母亲设立的公司目前正深陷空壳公司等指控之中。（*相关报导：逃税200亿→照休军队假→神隐中！车银优下一步？韩媒曝「最终回应」时间近了）

【以下为车银优立场全文】

大家好，我是车银优。

对於最近发生的各种事件，让许多人感到担忧与失望，我深表歉意。

藉由这次事件，我深刻反省自己身为大韩民国国民，在面对纳税义务时，态度是否足够严谨。

过去几天里，我不断思考，究竟该从何说起，才能将我的歉意哪怕一点点地传达给因我而受伤的人们，也在反省中度过了这段时间。

我也担心，冗长的文字是否会被误解为辩解，反而让大家感到疲惫，但最终仍认为，对於这次事件，由我亲自说明并致歉，才是应尽的责任。



现在的我，是在部队内完成每日行程后写下这篇文字的。虽然我目前正在服兵役，但这绝非为了逃避此次争议而做出的刻意选择。去年，由於无法再推迟入伍，我在未完成税务调查的情况下入伍了。

然而，这同样也是因我自身不足而引发的误解，对此我深感责任重大。若非军人身分，我真心希望能一一亲自登门，向所有因这件事受到影响的人低头致歉，这就是我发自内心写下这封信的原因。

在长达 11 年的岁月里，远远不足的我，正因为大家毫无保留的爱与支持，才能站在如今名为「车银优」的过分厚爱的位置上。因此，对於一直相信并支持我的所有人，以及曾与我共事的众多人士，即便无法回报什么，却反而带来了巨大的伤害与疲惫感，我感到无法用言语形容的歉疚。



日后我将诚实配合后续进行的所有税务相关程序，并依照相关机关所做出的最终判断，虚心接受结果，承担相应的责任。

今后，我将更认真地反省自己，更负责任地生活，以回报大家给我的爱。

再次为造成大家的担忧，致上最深的歉意。

2026 年 1 月 26 日

车银优 敬上

