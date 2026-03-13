韓國也看得到「十二少」張國榮x「如花」梅艷芳風采！香港電影跨時代鉅作《胭脂扣》3月底將於韓國上映

在香港電影全盛時期，如同寶石般的作品電影《胭脂扣》4K版本即將於3月25日在韓國電影院上映，在製作40年後首次在韓國大螢幕上映，發行商也陸續公開了許多劇中的海報與劇照，雖然兩位演員都已離世，但當時張國榮與梅艷芳的組合，仍是香港電影粉絲心目中最愛的傳奇電影情侶。

《胭脂扣》劇情描述1934年的香港，超越了身份階級的愛情，富家少爺十二少（張國榮飾）與青樓女子如花（梅艷芳飾）陷入熱戀，但因不敵現實而兩人選擇殉情。即使50年過後，如花仍在黃泉苦苦等待十二少，於是成為孤魂的她來到1980年代的香港，透過凡間記者的幫助，尋找她思念的身影。是一段相當淒美又悲劇性的戀情故事。



《胭脂扣》的海報一公開，也令人再度想起張國榮與梅艷芳當時的盛世美顏。兩人為了愛情而選擇共同走向死亡，只希望對方永遠記得自己，在另一個世界約好再相見。海報中一張展現出十二少對於愛情的堅決，另一張則是如花的優雅回眸，細膩傳達出這部電影中兩人對彼此的依戀。在台灣也曾經重新上映過4K修復版本，吸引了許多熱愛香港電影以及兩位傳奇演員們的觀眾再度到戲院觀賞。



導演也是以拍攝女性情感主題相當知名的關錦鵬，作品除了《胭脂扣》還有《阮玲玉》、《紅玫瑰白玫瑰》、《長恨歌》等，而他也以《胭脂扣》奪得香港金像獎最佳導演以及最佳電影大獎，以及其他全球國際性獎項。1988年《胭脂扣》在港上映期間，張國榮與梅艷芳的淒美愛情故事也連續數周創下票房紀錄，上映的時間也相當長。梅艷芳與張國榮除了戲劇方面，在舞台上也原本就已有非常出色的表現，兩人的搭配更是再掀旋風，至今仍是影迷心目中的香港愛情片經典之作。



隨著歲月流逝，經典作品《胭脂扣》將以4K修復的面貌首度在韓國電影院與觀眾們見面，希望這香港特有的傳奇浪漫電影，也能讓韓國觀眾們有不同於現代電影的體驗。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究