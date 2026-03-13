濃妝也遮不住女神美貌！韓佳人挑戰中國網紅妝，華麗造型曝光，韓網狂讚：臉比妝還亮眼、太漂亮了

演員韓佳人近日在中國上海挑戰「網紅妝」，以壓倒性的美貌再次成為話題。

12日，韓佳人的 YouTube 頻道《自由夫人韓佳人》公開一支標題為「如果臉本身就很有趣的韓佳人去試試上海網紅妝？」的影片。影片記錄她與製作團隊前往中國上海旅行，並在當地體驗近期十分流行的「網紅妝」造型的過程。

近來，在中國旅客之間體驗網紅妝成為熱門行程之一，而韓佳人也為了回應訂閱者長久以來希望看到「更華麗妝容」的要求，親自挑戰這種風格。她笑說：「最近網紅妝很流行，覺得自己不能落後，所以決定來試試看。」言語間充滿期待。



韓佳人特地前往上海的造型店，抵達後親自挑選服裝並開始化妝。在過程中，她還展現流利的中文實力，讓現場氣氛相當熱絡。一位化妝師更表示自己曾看過她過去主演的電視劇《魔女遊戲》，並連聲讚嘆：「和20年前完全沒有變，真的太漂亮了，皮膚也非常好。」面對對方不斷稱讚她的美貌，韓佳人則謙虛地笑說：「我變了啦，我兒子都8歲了。」



隨後完成的網紅妝，以粉色調與閃亮裝飾為主，整體造型十分華麗，再搭配充滿中國風的華麗服裝與豐富髮飾，展現與平時截然不同的魅力。看到完成造型後，韓佳人也忍不住感嘆：「這真的是華麗的極致，好像沒有比這更華麗的了！」變身為網紅風造型後，她還前往上海知名景點豫園拍攝照片，展現宛如古典美人般的氛圍。



影片公開後，也在網路上掀起熱烈討論。網友們紛紛留言表示：「怎麼那麼漂亮」、「不管裝飾多麼華麗，臉還是最華麗」、「真是絕代佳人」、「不是 AI 嗎」、「影片中真的好漂亮」、「臉比那個華麗的頭髮還要華麗，我只看到臉」、「韓佳人真的是我心目中的最美」、「網紅妝容中見過的最漂亮的」、「化妝的人看起來很開心、拍照的人也是」、「哇... 五官竟然能存活在妝容裡」、「第一次覺得這個妝容不誇張」、「中文還說得這麼好」等，對她的美貌與氣質讚嘆不已。

