遭指「慫恿ENHYPEN羲承退團」！知名製作人EL CAPITXN暴走怒嗆粉絲「蠢貨」：「丟石頭前先擁抱他吧」

以 IU《星期五見面》配唱而聞名的BIGHIT MUSIC 旗下製作人 EL CAPITXN（本名 張利貞），因不滿部份粉絲將 ENHYPEN 羲承退團的矛頭指向他，在社群平台上大爆粗口並與粉絲展開罵戰，引發了輿論兩極化的反應。

粉絲質疑「製作人病」助長退團？ EL CAPITXN 爆粗口反擊

在 羲承 宣布退團後，部份海外粉絲推測是與羲承私交甚篤、且曾共同創作《Highway 1009》的製作人 EL CAPITXN 助長了羲承所謂的「製作人病」，進而導致其決定退團。 EL CAPITXN 的 IG 隨即湧入大量抗議訊息。



對此，EL CAPITXN 於 12 日在個人 IG 激進發文：「別再傳李羲承的事給我了，你們這群 XXXX（髒話）。 孩子 XX（髒話） 可能會那樣（想獨立）啊，如果你們真的是粉絲，在丟石頭之前應該先擁抱他吧。 為什麼一直把錯怪到我身上，你們這群蠢貨。」



二度澄清：看新聞才退團，藝人有權選擇人生

隨著爭議擴大，EL CAPITXN 再度發布長文解釋，表示粗口僅針對那些惡意質疑他「向羲承吹風、慫恿退團」的人。 他澄清道：「我也聯絡不上他（羲承），看到新聞才知道這件事。」並強調：「藝人的人生不會僅因他人吹風而改變。 是當事人做出選擇並承擔責任，他有權利選擇自己的人生。 與其指責別人，不如用這個時間為他的選擇做出應援。」



隨後，有情緒激動的粉絲留言指出：「沒有粉絲就沒有羲承出道，應該把粉絲放在最優先位置。」EL CAPITXN 則強硬回覆：「如果沒有羲承，也不會有粉絲。」



網民輿論兩極：「真性情」還是「失言」？

目前韓網對此事件看法分歧。 部份網友認為：「不應該對粉絲飆髒話」、「羲承就是跟這種人混在一起才會退團」，但也有另一派網友力挺EL CAPITXN，認為粉絲不該遷怒於製作人：「有時就連家人都沒有自己的人生重要，怎麼可能永遠把粉絲放在最優先」、「這是追星還是霸凌啦」。

EL CAPITXN隸屬於 BIGHIT MUSIC，目前作為專業製作人和DJ進行活動，持續參與所屬社旗下藝人TOMORROW X TOGETHER（TXT）、tripleS、PLAVE、ZEROBASEONE等的多張專輯製作。 EL CAPITXN曾是男團HISTORY的忙內，作為IU同門師弟參與了歌曲《星期五見面》的合唱和MV拍攝，和BTS防彈少年團成員SUGA也是摯交好友，參與了SUGA個人專輯《D-Day》絕大部份歌曲的創作。



