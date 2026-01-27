车银优200亿追税案震撼解析！专家直指：缜密的逃税设计，追税额在韩国史上罕见！调查4局出动＝死神降临

车银优卷入的200亿（韩元，下同） 追税风暴，现在有专业人士出来解析了！韩国会计师兼律师金明圭 （音译）近日在社群上以专业角度深入剖析此案，他直言这并非单纯计算错误，而更像是一场 「缜密的逃税计画」。

金律师首先解释天价数字的构成：200亿并非全是原本该缴的税。 他分析，其中约100至140亿是「本税」（应缴税额），其余的60至100亿则是「罚款」（加徵税款与滞纳金）。 也就是说，近一半的金额是「说谎的代价」，因为国税厅认定其为 「不正当低报」 ，才会处以高额罚款。

更关键的是此案由 「首尔地方国税厅调查4局」 负责。 金律师形容，调查1、2局像是「补习班老师」，处理常规查核; 而调查4局根本是 「死神」 ，专门调查涉嫌故意的逃税犯罪。 这意味著国税厅强烈怀疑此案存在 「故意逃税」 的嫌疑。



金律师点出车银优案例的特殊性：他从偶像转型为顶级演员，而演员通常会成立「一人企划公司」来合法节税（将个人所得税45%降至法人税10-20%）。 但问题在於这家公司必须是 「真实营运」 的企业。 此案中公司登记在 「江华岛鳗鱼店」 ，缺乏实际业务与员工，容易被认定为 「空壳公司」 。 国税厅的逻辑是：「这只是壳吧？ 钱根本就是演员个人赚的！」因此驳回法人税优惠，改课重税。

他划清 「节税」与「逃税」 的界线：想节税，就得承担真实营运成本（如聘用员工、租办公室）; 「只想享受优惠，不想付出成本」 的贪念，就会变成逃税。 而此案中，为了避税所做的设计（如将公司改为有限责任公司、将地址设在偏远地区以避税），在他看来更像是专业人士介入的系统性布局。不过金律师也补充，此事尚未最终定案。 若无法证明「故意隐瞒」，可能以追缴税款告终; 但若 「故意性」被坐实，不仅追税金额恐创纪录，甚至可能升级为刑事检举。



与此同时，国税厅前调查官、现任税务师文宝拉（音译）指出，高达200亿的追缴税额「单就艺人个人被追缴的税金规模而言，堪称韩国史上首见」。她还称：「虽然这并非已确定的逃税判决，目前仅是国税厅的单方面立场。即使车银优方面试图反驳，应对起来也绝非易事——因为负责调查的正是被称为『财界死神』的调查4局。我在职时，那里也是令人畏惧的部门。一旦判断逃税嫌疑明确，他们会毫不留情地采取行动。该局属於非定期运作的特别专案组，常无预警直接展开调查。而调查4局此次敢於做出200亿的追缴决定，正显示其对课税逻辑具有高度信心。」

此案后续如何发展，已成为韩国演艺圈与税务界的焦点大案。如果国税厅将车银优方面的行为定性为故意不正当行为，此案将以违反《租税犯处罚法》的嫌疑进入检举阶段。此时适用的法律条款将远远超出一般的《租税犯处罚法》水平。

以车银优为例，其逃漏税金额估计在数十亿至最高100亿左右，若年度逃漏税额超过10亿，将适用《特定犯罪加重处罚法》（简称《特加法》）。根据《特加法》第8条规定，逃漏税额超过10亿者，可处以无期徒刑或5年以上有期徒刑。与一般《租税犯处罚法》（3年以下有期徒刑）不同的是，该法规定的刑期下限为5年，意味著原则上很可能无法获得缓刑，而必须实际服刑。《特加法》规定，除了有期徒刑外，还必须并科逃漏税额2倍以上、5倍以下的罚金。若最终确定逃漏税额为100亿，车银优除了可能被判处有期徒刑外，还可能面临最低200亿、最高500亿的巨额罚金。目前所属经纪公司仍坚持立场，表示此事尚未最终定案，将依据合法程序积极进行说明。



此外，根据韩媒《Biz韩国》最新独家消息，车银优设立了一人公司，其股份100%由本人持有。（延伸阅读：车银优针对逃税疑云，首发长文：「我深刻反省，并将诚实配合后续所有与税务相关的程序」）

