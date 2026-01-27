Wavve 韓劇榜大洗牌！《法官李漢英》奪冠，新劇《春日狂熱》、《恩愛的盜賊大人》齊發威

on檔新劇《法官李漢英》、《春日狂熱》、《恩愛的盜賊大人》在 Wavve 平台同步橫掃韓國戲劇榜，戀綜《男人們的戀愛4》聲勢同樣強勁。

根據 Wavve 公布的(26)最新資料，以 2026 年 1 月第 4 週數據為基準，MBC《法官李漢英》、tvN《春日狂熱》以及 KBS 2TV《恩愛的盜賊大人》，在戲劇觀看時間與觀看用戶數兩大指標中，分別包辦第 1 至第 3 名。排名依序為第 1 名《法官李漢英》、第 2 名《春日狂熱》、第 3 名《恩愛的盜賊大人》，三部作品同時走紅的趨勢相當明顯。

《法官李漢英》講述成為體制腐敗象徵的法官李漢英（池晟 飾），原本過著如同巨大律師事務所奴隸般的生活，卻回到 10 年前，透過全新的選擇對抗龐大惡勢力的痛快回歸題材作品。憑藉強烈的敘事與高速推進的劇情，迅速拉高整體觀看時數。



《春日狂熱》則是描寫冷冽如寒風的教師尹春（李主儐 飾），與擁有炙熱內心的男子宣在圭（安普賢 飾）相遇後展開的浪漫喜劇，收視呈現陡升曲線，成為 Wavve 用戶心中的「療癒系羅曼史」首選。



《恩愛的盜賊大人》則是一部古裝浪漫劇，描述意外成為天下第一盜賊的洪恩祖（南志鉉 飾），與追捕她的朝鮮大君李烈（文相敏 飾）靈魂互換後所展開的故事。憑藉後段持續發力的劇情走向，帶來耳目一新的觀劇樂趣，逢星期日、一晚在Viu上線。



隨著三部作品同時熱播，Wavve 也被評價為成功強化了涵蓋類型劇、浪漫喜劇與古裝浪漫等多元 K-Drama 的觀賞環境。

另一方面，於 23 日首播的 Wavve 原創酷兒戀愛實境節目《男人們的戀愛4》，自公開後便引發用戶爆炸性迴響。節目上線當天（23 日）即創下歷屆全季最高單日成績，並登上帶動 Wavve 新付費會員成長的第 1 名，再次證明其作為「王牌內容」的實力。隨著 10 位出演者從首集起便毫不保留地表達好感，正式展開史上最直球的「直進系戀愛」，《男人們的戀愛4》未來的人氣走向也備受關注。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞