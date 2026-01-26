Billlie文秀雅慶祝親哥文彬生日快樂，公開兒時親密合照、「彩虹海灘相擁」插畫引淚崩

1 月 26 日是已故的 ASTRO 成員文彬的生辰，親妹妹、女團Billlie成員文秀雅於個人IG帳號分享兒時合照，並深情寫下：「生日快樂，我唯一的哥哥。」照片中，年幼的文彬溫柔地摟著妹妹的肩膀，兩人臉貼著臉綻放出純真燦爛的笑容，兄妹倆親密無間的畫面令人感到溫暖又酸楚。

文秀雅不僅在照片中標記了哥哥的帳號，更在限時動態轉發寫道：「生日快樂，要吃5碗飯哦。」看到貼文的圈內好友紛紛現身，磪有情留言道：「兩個都漂亮得要命」; VIVIZ的信飛（SinB） 則溫情回應：「想起你們兩個小時候吵吵鬧鬧的樣子了」。



此外，文秀雅還在限時動態分享了另一張插畫：在彩虹橫跨的夢幻海灘上，妹妹在雨過天青後丟掉雨傘，飛奔進哥哥的懷裡，兩人在波光粼粼中溫馨相擁。 這份「重逢」的意象引發大批網友淚崩，紛紛留言表達思念與祝福：「文彬，生日快樂」、「文氏兄妹一定要幸福」、「真的好想你」。



文彬於 2023 年 4 月 19 日離開人世，作為親妹妹的文秀雅目前以女團成員身分活動，她所屬的團體Billlie將於 1 月 27 日發行先行單曲《cloud palace ~ false awakening》，以全新的音樂作品回歸樂壇。



