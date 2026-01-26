Billlie文秀雅庆祝亲哥文彬生日快乐，公开儿时亲密合照、「彩虹海滩相拥」插画引泪崩

1 月 26 日是已故的 ASTRO 成员文彬的生辰，亲妹妹、女团Billlie成员文秀雅於个人IG帐号分享儿时合照，并深情写下：「生日快乐，我唯一的哥哥。」照片中，年幼的文彬温柔地搂著妹妹的肩膀，两人脸贴著脸绽放出纯真灿烂的笑容，兄妹俩亲密无间的画面令人感到温暖又酸楚。

文秀雅不仅在照片中标记了哥哥的帐号，更在限时动态转发写道：「生日快乐，要吃5碗饭哦。」看到贴文的圈内好友纷纷现身，磪有情留言道：「两个都漂亮得要命」; VIVIZ的信飞（SinB） 则温情回应：「想起你们两个小时候吵吵闹闹的样子了」。



此外，文秀雅还在限时动态分享了另一张插画：在彩虹横跨的梦幻海滩上，妹妹在雨过天青后丢掉雨伞，飞奔进哥哥的怀里，两人在波光粼粼中温馨相拥。 这份「重逢」的意象引发大批网友泪崩，纷纷留言表达思念与祝福：「文彬，生日快乐」、「文氏兄妹一定要幸福」、「真的好想你」。



文彬於 2023 年 4 月 19 日离开人世，作为亲妹妹的文秀雅目前以女团成员身分活动，她所属的团体Billlie将於 1 月 27 日发行先行单曲《cloud palace ~ false awakening》，以全新的音乐作品回归乐坛。



