BTS 世界巡迴演唱會未演先轟動！帶動「全球旅遊經濟」各種關鍵詞搜尋量暴增！！

防彈少年團（BTS）世界巡迴演唱會的消息一公開，全球觀光與經濟活動便隨之掀起波瀾，威力相當驚人。

BTS 將於 4 月 9 日從高陽綜合運動場主競技場起跑，陸續在北美、歐洲、南美、亞洲等地共 34 個城市，展開「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」。此次巡演共舉辦 82 場，尚未正式開跑，便已在各地觀光與整體經濟層面引發即時反應。



根據全球住宿平台 Hotels.com 的資料顯示，自 14 日 BTS 公布巡演計畫後的 48 小時內，海外旅客搜尋前往首爾的旅遊量，較前一週增加了 155%。預計於 6 月舉辦演唱會的釜山，搜尋量更是暴增 2375%。在日本、香港、台灣等亞洲主要地區，針對釜山的旅遊搜尋量皆出現數千%以上的成長；國內旅客方面，搜尋首爾（190%）、釜山（3855%）的旅遊需求也大幅上升。



海外當地反應同樣熱烈。巴西新聞專業廣播電台 BandNews FM，將預計於 10 月舉行的 BTS 聖保羅演唱會列為重點新聞，並引用當地交通票務平台 ClickBus 的數據指出，自巡演消息公布後，搜尋前往聖保羅的巴士車票數量，較先前暴增超過 600 倍。

英國《衛報》（The Guardian）也關注 BTS 世界巡演所帶來的經濟效應，報導經濟學者的分析指出，這是一場「足以對北美各城市經濟產生重大影響的全球性活動」，並預測演出城市在觀光、住宿與整體消費方面，需求將全面增加。



此外，金融服務公司 Bread Financial 指出，一般而言，一張演唱會門票平均可為當地經濟帶來超過 3 倍的消費效果。對此，旅遊經濟分析機構 Tourism Economics 強調：「這樣的平均值並不適用於 BTS，他們所帶來的效益將遠遠超過這個數字，甚至難以估算此次巡演的實際經濟影響規模。」

BTS 不僅對全球經濟產生影響，也在提升韓國國家形象方面發揮了重要作用。根據文化體育觀光部近日公布的《2025 年大韓民國國家形象調查》，他們獲選為「對韓國形象產生正面影響的韓國人」第 1 名；此外，Jung Kook（柾國）也在個人歌手中名列最高順位（第 6 名）。



另一方面，BTS 將於 3 月 20 日下午 1 點發行正規第 5 張專輯《ARIRANG》（阿里郎）。新專輯共收錄 14 首歌曲，圍繞團體的核心認同、思念與深刻愛意等普遍情感，預計將引起全球音樂粉絲的強烈共鳴。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

