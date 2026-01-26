《愛情怎麼翻譯》從片頭愛心型態看出整集走向！最終回直接去除了問號，你發現了嗎

自公開上線以來人氣居高不下的N台電視劇集《愛情怎麼翻譯》，劇中金宣虎與高胤禎的粉紅泡泡更是從劇內延伸到劇外的各種公開宣傳活動，兩人互動讓所有粉絲們覺得甜到最高點，像真情侶一樣互動自然。而兩人在劇中的愛情卻是歷經高潮迭起，其實每一集劇情的走向都在片頭出現的愛心中，大家有發現嗎？

#EP1：正常粉紅愛心

第一集當中說明了多國語言翻譯師周浩鎮與不太知名的女演員車茂熙在日本的偶遇，雖然短短相處，但在車茂熙心中好感漸生。



#EP2：愛心上長出了惡魔的角

第二集當中車茂熙奇蹟甦醒後，因所飾演的角色「都拉美」全球爆紅，迎來演藝事業高峰，但這也成了折磨她的心魔，所以愛心長出了角。



#EP3：黑色與粉色的組合愛心

第三集重點在於確認了車茂熙與黑澤博（福士蒼汰飾）成為戀愛旅遊實境節目的搭檔，兩人的組合堪稱Black加上Pink。而這集重點也是車茂熙成功邀請周浩鎮一同前往加拿大拍攝。



#EP4：愛心破碎了

由於在本集最終，在加拿大的街道上車茂熙目睹了周浩鎮與舊愛申PD相遇，於是出現了心碎的感覺。



#EP5：收集幸運四葉草＋一起看極光

為了看到極光，車茂熙認真地收集7個四葉草，周浩鎮也貢獻了一朵，最終兩人也達成了一起看極光的心願。所以連片尾的愛心都變成了極光的顏色。



#EP6：出現了彩色多變因＋愛心變成黑色

雖然發生了初吻的甜美，兩人卻在踏入愛情的門前踩了煞車，車茂熙的世界因此變成了陰暗雨天，粉紅愛心在片尾也因此被黑色壟罩。



#EP7：與音樂相關的低音譜記號

兩人回到韓國，在音樂會上重新遇見，在老師的促成下算是成功的重逢。而兩人在加拿大分開前也有一首共同的定情曲，讓車茂熙想偷偷拿走的那張唱片。都與音樂相關所以本集的問號，就直接以低音譜記號來代替。



#EP8：世界整個因都拉美而顛覆

車茂熙的第二人格「都拉美」已經徹底接管了她的身體，開始介入她與周浩鎮的感情，感情世界幾乎顛覆，所以問號都倒過來了。



#EP9：兩顆愛心+愛心直接消失

在義大利拍攝的期間，連日本男星阿博也覺得自己漸漸愛上了車茂熙，加上車茂熙對於周浩鎮心懷愧疚不敢開口，於是兩人逐漸產生距離，在片尾周浩鎮也看見了車茂熙與黑澤博的互動，於是原本的愛心已經消失。



#EP10：粉紅色愛心流著黑眼淚+愛心長亮紅光

車茂熙終於鼓起勇氣面對自己，也戰勝了都拉美，與周浩鎮的愛情大躍進，所以都拉美黯然退場，留下一滴黑色眼淚，片尾則是愛心長亮紅光，戀情充滿希望。



#EP11：愛心大放閃

車茂熙與周浩鎮的愛情終於展開，兩人對彼此的信任度也隨之提高。



#EP12：愛心維持大放閃＋再也不是問號

車茂熙與周浩鎮的戀情持續大放閃，並且到了片尾的美麗結局，兩人的戀情再也不是問號，心中再也沒有不安，於是原本的問候就變成了驚嘆號，是肯定又驚喜的句尾！



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞