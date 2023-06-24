文氏兄妹《我耳邊的Candy》一週年！秀雅欣喜分享幕後故事，溫馨回憶竟惹淚目

文彬和秀雅這對偶像兄妹曾在打歌節目帶來特別合作《我耳邊的Candy》，今天是舞台公開一週年，秀雅與粉絲分享排練時的幕後故事，也提到已過世的哥哥。

秀雅今天一大早就通過付費聊天服務「Bubble」發訊息，說道：「沒錯，今天是《我耳邊的Candy》一週年。 時間真的很快呢，當時超幸福的hhh」



Sua: “Hello, good morning!!! That’s right today is My Ear’s Candy’s 1st anniversary The time flies, right? I was so happy.”



#문수아 #MOONSUA pic.twitter.com/RKfrGlUkF6 — 스프링따나아스트로 (@springddana) June 24, 2023

秀雅分享了排練時的小插曲，就是為ending苦惱了很久：「ending真的很重要嘛，所以想過要不要背起來，或是像現實兄妹一樣假裝互相不認識地走過去，又或是公主抱？ 真的苦惱很久kkk」

秀雅回憶說：「反正要穿夾克外套，所以想試試躲藏起來稍微探頭，結果誕生了很不錯的ending。 」正式登台時，ending秀雅躲進文彬的衣領裡探出頭來、對哥哥撒嬌飛吻，哥哥不禁眉頭一皺，露出為難中帶著欣喜的表情，真的很現實兄妹：



秀雅：「這是秘密~彬兒在秀雅不知道的時候經常炫耀秀雅呢。 哎，是什麼是什麼？ 炫耀了什麼？ 也告訴我嘛！！」本應是兄妹之間打打鬧鬧的溫馨對話，現在聽來卻讓人感到心酸難過......



Sua said Bin and her thought a lot about the ending pose for My Ear’s Candy since it was important so they wondered if they should do a piggyback ride pose or just pose like a real siblings or they should just pretend like they didn’t know each other ++ pic.twitter.com/9yumvnqruE — 스프링따나아스트로 (@springddana) June 24, 2023

ASTRO成員文彬在今年4月19日突然離世，女團Billlie成員、親妹妹秀雅備受打擊休息了57天，直到6月14日擔任《Show！ Champion》MC重啟活動，獲得很多網友應援打氣。



오늘의 쇼챔일기



오늘은 #달나츠 랑 행복과 즐거움이 가득한#쇼챔피언 놀이공원에 놀러갔다



달나츠랑 롤러코스터도 타고

회전목마두 타고 솜사탕도 먹꾸

오늘도 행복한 쇼요일이어따 - ̗̀( ˶'ᵕ'˶) ̖́- pic.twitter.com/2ueNKMK1s7 — SHOWCHAMPION (@showchampion1) June 14, 2023

前段時間還有網友目擊秀雅在ASTRO哥哥們的陪伴下去看舞台劇，希望秀雅接下來都會健康快樂啊！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞