文氏兄妹《我耳邊的Candy》一週年！秀雅欣喜分享幕後故事，溫馨回憶竟惹淚目

文彬和秀雅這對偶像兄妹曾在打歌節目帶來特別合作《我耳邊的Candy》,今天是舞台公開一週年,秀雅與粉絲分享排練時的幕後故事,也提到已過世的哥哥。

秀雅今天一大早就通過付費聊天服務「Bubble」發訊息,說道:「沒錯,今天是《我耳邊的Candy》一週年。 時間真的很快呢,當時超幸福的hhh」



秀雅分享了排練時的小插曲,就是為ending苦惱了很久:「ending真的很重要嘛,所以想過要不要背起來,或是像現實兄妹一樣假裝互相不認識地走過去,又或是公主抱? 真的苦惱很久kkk」

秀雅回憶說:「反正要穿夾克外套,所以想試試躲藏起來稍微探頭,結果誕生了很不錯的ending。 」正式登台時,ending秀雅躲進文彬的衣領裡探出頭來、對哥哥撒嬌飛吻,哥哥不禁眉頭一皺,露出為難中帶著欣喜的表情,真的很現實兄妹:



秀雅:「這是秘密~彬兒在秀雅不知道的時候經常炫耀秀雅呢。 哎,是什麼是什麼? 炫耀了什麼? 也告訴我嘛!!」本應是兄妹之間打打鬧鬧的溫馨對話,現在聽來卻讓人感到心酸難過......



