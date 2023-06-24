文氏兄妹《我耳邊的Candy》一週年！秀雅欣喜分享幕後故事，溫馨回憶竟惹淚目
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文氏兄妹《我耳邊的Candy》一週年！秀雅欣喜分享幕後故事，溫馨回憶竟惹淚目

明星   2023年6月24日   星期六14:30   Sani  

（封面圖源：TVDaily，YouTube@KBS Kpop截圖）

文彬和秀雅這對偶像兄妹曾在打歌節目帶來特別合作《我耳邊的Candy》，今天是舞台公開一週年，秀雅與粉絲分享排練時的幕後故事，也提到已過世的哥哥。

秀雅今天一大早就通過付費聊天服務「Bubble」發訊息，說道：「沒錯，今天是《我耳邊的Candy》一週年。 時間真的很快呢，當時超幸福的hhh」

秀雅分享了排練時的小插曲，就是為ending苦惱了很久：「ending真的很重要嘛，所以想過要不要背起來，或是像現實兄妹一樣假裝互相不認識地走過去，又或是公主抱？ 真的苦惱很久kkk」

秀雅回憶說：「反正要穿夾克外套，所以想試試躲藏起來稍微探頭，結果誕生了很不錯的ending。 」正式登台時，ending秀雅躲進文彬的衣領裡探出頭來、對哥哥撒嬌飛吻，哥哥不禁眉頭一皺，露出為難中帶著欣喜的表情，真的很現實兄妹：
（圖源：YouTube@KBS Kpop截圖）

秀雅：「這是秘密~彬兒在秀雅不知道的時候經常炫耀秀雅呢。 哎，是什麼是什麼？ 炫耀了什麼？ 也告訴我嘛！！」本應是兄妹之間打打鬧鬧的溫馨對話，現在聽來卻讓人感到心酸難過......

ASTRO成員文彬在今年4月19日突然離世，女團Billlie成員、親妹妹秀雅備受打擊休息了57天，直到6月14日擔任《Show！ Champion》MC重啟活動，獲得很多網友應援打氣。

前段時間還有網友目擊秀雅在ASTRO哥哥們的陪伴下去看舞台劇，希望秀雅接下來都會健康快樂啊！

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