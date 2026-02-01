比鬼故事還可怕！Billlie自爆恐怖減肥史：為穿下小如童裝的打歌服，靠冰塊活一週，餓到走路像飄魂

韓國女團Billlie成員文秀雅與Tsuki近日登上網路節目，驚爆練習生時期為了維持「偶像身材」所經歷的極端減肥血淚史，從「一週只吃冰塊」到「每天只靠三根棒棒糖度日」，駭人過程讓全場聽傻，也再度掀開偶像產業背後嚴苛甚至扭曲的標準身材。

文秀雅在節目中被問到人生最高體重，她坦言是55kg，並透露媽媽曾對她說：「身高減去120，才是最上鏡的體重。」讓她長期承受嚴格的體重管理壓力。 她也忍不住批評，現今的審美標準已變為「瘦到見骨」，不理解為何大家總要討論體重。 Tsuki則補充，偶像在試打歌服裝時，甚至常遇到「像童裝一樣小」的衣服，赤裸點出業界對身材的苛刻要求。



兩人分享的具體減肥方法更是驚人。 Tsuki透露，曾和一起練習的姐姐「每天早、中、晚只各吃一根棒棒糖」，以此極端方式在短時間內狂減4到5kg。文秀雅的經歷則更為恐怖。 她表示「最糟糕的方法就是只吃冰塊撐一週」，並強烈警告：「那是因為當時年紀小才撐得住，絕對不能模仿。」她回憶前三天還能忍耐，但第四天開始「走路的感覺消失了，爬樓梯時像飄在空中」，當時體重掉到人生最低的42kg，才終於覺悟「真的不能再這樣了」。



Tsuki也分享自己個性好強，即使出現貧血、暈眩也會硬撐。 某次貧血發作時，她心想「沒問題，撐一下就好」，隨後便直接昏倒、失去意識，「那之後的記憶一片空白」。 她以此親身經歷，強調極端減肥對健康的嚴重危害。



節目播出後粉絲紛紛心疼表示：「難怪她們舞台上總是那麼瘦」、「產業標準真的太病態」、「愛豆是上鏡需求，普通人真的不要學」、「健康才是最重要的」、「很佩服愛豆，餓那麼久居然還有力氣又唱又跳」、「極端減肥身體會受不了」等。

此外，Billlie剛於27日發行最新單曲《cloud palace ~ false awakening》，兩位成員在努力活動的同時也勇敢說出過往傷痛，希望喚起大眾對健康審美的重視。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞