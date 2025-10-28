97line太瘋！BTS柾國公主抱「車銀優人形枕」亮相試映會，力撐好友新片《放飛旅行團》
2025年10月28日  

（封面圖源：IG@eyesmag截圖，YouTube@ Dispatch / 디스패치截圖）

由姜河那、車銀優等主演的電影《放飛旅行團》昨日傍晚在首爾舉辦VIP試映會，眾多明星到場表達支持。 車銀優因兵役未能參與，同為「97line」成員的田柾國竟抱著他的人形抱枕出席，真的sense滿格XD

《放飛旅行團》講述五位死黨首度出國旅行，卻一路脫軌成為「災難之旅」的爆笑故事，男團ASTRO成員車銀優飾演死黨之一、夢想成為世界級DJ的帥氣宅男「延民」。 影片主演和眾多明星都出席了VIP試映會，其中最有創意的莫過於BTS防彈少年團柾國！
（圖源：采昌國際）

柾國和車銀優同屬於1997年出生的偶像藝人友情小團體「97line」，成員還包括GOT7的BamBam和有謙、SEVENTEEN的The8、珉奎和DK、NCT的在玹。 幾個人經常私下聚會、送餐車應援，還擁有專屬通訊群組。
（圖源：IG@min9yu_k）

車銀優於今年7月入伍暫別演藝圈，沒想到柾國出席試映會時，居然帶著印有車銀優照片的人形抱枕。 柾國抓著「車銀優」的手向大家鞠躬、敬禮和問好，退場時還給了一個超霸氣的公主抱XD

接受采訪時，柾國表示：「對電影內容好奇，也想看看朋友東敏（*車銀優本名）的演技。 他說拍攝電影時經常想起我們二十歲出頭年輕時一起玩的情景，我也想好好欣賞那份感覺。 （對車銀優）希望你保重健康、順利退伍，加油！」


除了主演團姜河那、金英光、姜泳錫、韓善化等，演員李聖經、許楠儁、崔丹尼爾、BLACKPINK成員Jisoo、ASTRO成員MJ、Billlie成員秀雅、NS允智、KARA成員姜知英、OH MY GIRL成員YooA等也出席了《放飛旅行團》VIP試映會。 影片將於11月14日台灣上映。
（圖源：采昌國際）

