EXO Ending妖精玩「消失術」：Kai造玻璃、D.O. 神飄浮、世勳被攝影師追趕

EXO近日以第八張正規專輯《REVERXE》回歸，推出主打歌〈Crown〉，昨（25）日打歌舞台受到熱烈討論，因為五個人輪流上演的Ending妖精太有趣了！

首先是Kai，玩起默劇中的「透明牆」（Glass Wall），單手摸著玻璃般退場，而Suho嘗試著鬼魂般飄浮出場，誰知D.O.更勝一籌，平移飄浮地毫無破綻！導播再給了Suho一次機會(?)，Suho只是蹲了下去。



接著是燦烈，他也玩默劇「下樓梯」退場，可惜沒能完整入鏡。世勳可能放棄和隊友比花招，只想帥氣走離場，結果發現攝影師還追著自己，他索性後退又蹲下，和攝影師玩躲貓貓。鏡頭最後留在燦烈搶鏡比讚。



X上有人剪輯了Ending妖精的片段說「第一次看到有這樣的Ending，想從鏡頭消失的Ending」，高達2.2萬轉發。D.O.的飄浮出場最受推崇，紛紛稱讚「都敬秀（D.O.本名）太順暢了吧，腳下踩著滑板吧」、「D.O.像是被滑鼠拖曳出場」、「都敬秀真的很擅長這種事」，也有人說「這就是出道15年的餘韻」、「鏡頭追著世勳超好笑」……



싸갈 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

이런 엔딩 처음 봐 ㅅㅂ 돌판 최초 카메라에서 사라지는 엔딩 pic.twitter.com/Aaz7Wn9uGe — Tweety (@my_D12) January 24, 2026

如果看EXO舞台全景畫面或Fancam直拍的話，就會知道D.O為何飄浮得如此完美了，他可是撐著不換腳往旁邊移動，還要避免踉蹌跌倒，大家都覺得搞笑又可愛！



看著EXO「消失術」，也有人想起Super Junior神童2021年〈House Party〉也玩過默劇透明牆，當年HighLight〈Not The End〉舞台也上演過「全員逃走中」，尹斗俊帶頭逃跑後，其他人搞不清楚狀況也跟著跑。



나 도망가는 엔딩은 본 적 있음ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ하이라이트 윤두준 ㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ마지막에 하이라이트 줌 하는 카감이 존웃ㅜㅠ https://t.co/j4qb0M7ogY pic.twitter.com/2Lemgki7GH — 만두 (@mmanndu) January 24, 2026

*延伸閱讀：

〈Super Junior人人都是Ending妖精：神童默劇最受推崇，末放紛紛搶鏡超可愛！〉‎

玩過了「消失術」，EXO接下來玩什麼？稍早就玩起「現蹤術」，紛紛搶成員鏡頭啦！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞