2026最強期待作《21世紀大君夫人》！最新預告曝光：邊佑錫看IU的眼神心動爆發，契約婚姻竟意外墜入愛河？

看完《21世紀大君夫人》的預告，真的讓人更加期待開播了！4月10日一定要鎖定啊～

MBC新劇《21世紀大君夫人》由 IU（李知恩）、邊佑錫、魯常泫、孔升妍主演，以「21世紀立憲君主制的大韓民國」為背景，講述一位擁有一切的財閥千金，卻因「平民身分」而心煩意亂的女子，與一位作為王的兒子卻一無所有、長期隱藏自我的男人之間，打破身份界限的浪漫故事。



公開的最新預告中，李安大君（邊佑錫 飾）以那深邃、犀利的眼神吸引所有目光，他擁有天生的王者氣質與堅毅性格，深受民眾敬佩，但作為無法登基的王室次子，他仍是太妃尹怡朗（孔升妍 飾）與王室其他成員嚴密監視的對象。

然而，面對成熙珠（IU 飾），平日冷峻的李安大君卻展現出溫柔的一面。他問成熙珠：「你就為了一個頭銜，就要跟我結婚嗎？」接著對她說「做好成為大君夫人的準備吧！」還輕聲安撫焦慮的成熙珠：「妳害怕了？這都是為了妳。」換上輕便服裝與她共舞華爾茲，成為可靠又溫暖的男子漢。這場為改變命運而選擇的契約婚姻，就像春風悄悄吹進李安大君的心裡，讓他慢慢感受到溫暖與悸動。



同時，隨著太妃尹怡朗警告「狩獵本來就需要耐心」，盯上李安大君的黑暗勢力也逐漸現身。路上的激烈追逐，以及他頭部受傷流血的畫面，讓觀眾對接下來的危機充滿緊張與好奇。

身為王室次子，李安大君既不能高聲喧嘩，也無法盡情展現光芒。他如何突破身份束縛、改寫命運，成了全劇最令人期待的焦點。在孤單的人生中遇到既像自己又截然不同的成熙珠，他逐漸流露柔情與改變的一面，預計將帶給觀眾滿滿的心動。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞