EXO Ending妖精玩「消失术」：Kai造玻璃、D.O. 神飘浮、世勋被摄影师追赶

EXO近日以第八张正规专辑《REVERXE》回归，推出主打歌〈Crown〉，昨（25）日打歌舞台受到热烈讨论，因为五个人轮流上演的Ending妖精太有趣了！

首先是Kai，玩起默剧中的「透明墙」（Glass Wall），单手摸著玻璃般退场，而Suho尝试著鬼魂般飘浮出场，谁知D.O.更胜一筹，平移飘浮地毫无破绽！导播再给了Suho一次机会(?)，Suho只是蹲了下去。



接著是灿烈，他也玩默剧「下楼梯」退场，可惜没能完整入镜。世勋可能放弃和队友比花招，只想帅气走离场，结果发现摄影师还追著自己，他索性后退又蹲下，和摄影师玩躲猫猫。镜头最后留在灿烈抢镜比赞。



X上有人剪辑了Ending妖精的片段说「第一次看到有这样的Ending，想从镜头消失的Ending」，高达2.2万转发。D.O.的飘浮出场最受推崇，纷纷称赞「都敬秀（D.O.本名）太顺畅了吧，脚下踩著滑板吧」、「D.O.像是被滑鼠拖曳出场」、「都敬秀真的很擅长这种事」，也有人说「这就是出道15年的余韵」、「镜头追著世勋超好笑」……



싸갈 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

이런 엔딩 처음 봐 ㅅㅂ 돌판 최초 카메라에서 사라지는 엔딩 pic.twitter.com/Aaz7Wn9uGe — Tweety (@my_D12) January 24, 2026

如果看EXO舞台全景画面或Fancam直拍的话，就会知道D.O为何飘浮得如此完美了，他可是撑著不换脚往旁边移动，还要避免踉跄跌倒，大家都觉得搞笑又可爱！



看著EXO「消失术」，也有人想起Super Junior神童2021年〈House Party〉也玩过默剧透明墙，当年HighLight〈Not The End〉舞台也上演过「全员逃走中」，尹斗俊带头逃跑后，其他人搞不清楚状况也跟著跑。



나 도망가는 엔딩은 본 적 있음ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ하이라이트 윤두준 ㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ마지막에 하이라이트 줌 하는 카감이 존웃ㅜㅠ https://t.co/j4qb0M7ogY pic.twitter.com/2Lemgki7GH — 만두 (@mmanndu) January 24, 2026

玩过了「消失术」，EXO接下来玩什么？稍早就玩起「现踪术」，纷纷抢成员镜头啦！



