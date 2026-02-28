SM 傳奇「點金手」現身《劉 QUIZ》！揭 EXO KAI、RIIZE 元彬封神內幕：嘔吐也要練、2 萬小時堆砌的「瘋子毅力」

韓國頂尖娛樂龍頭 SM 娛樂，背後推手終於露面！由「國民 MC」劉在錫主持的《劉 QUIZ ON THE BLOCK》，下集邀來在 SM 效力 22 年、曾成功打造無數天團的傳奇中心長尹熙俊。 她不僅分享了選拔偶像的獨到眼光，更點名 EXO 的 KAI 與 RIIZE 的元彬是她見過「最有毅力的練習生」。

「紅唇黑衣」魔鬼教練！元彬認了：第一次見面好怕

尹熙俊在職期間一手提拔的團體橫跨多個世代，從 Super Junior、少女時代、SHINee、EXO、NCT 到 Red Velvet、aespa、RIIZE，戰績彪炳。

RIIZE 成員元彬回憶起被挖角後，獨自從蔚山搭火車到首爾，正是尹熙俊親自接應：「她一見面就幫我戴上口罩，當下真的覺得有點害怕、不知所措。」KAI 也異口同聲地笑說，當年的尹中心長氣場相當強大：「她穿著黑色外套、塗著紅唇，對我們進行 『事實暴力』。」每一句點評都直接戳中痛處，讓人無從反駁。



KAI 練到嘔吐、元彬躲起來哭：比別人更拚才能不凡

尹熙俊強調，比起天賦，她更看重「毅力」與「發展可能性」。 在無數練習生中，EXO KAI和RIIZE元彬KAI 與元彬的毅力讓她印象最深。

EXO KAI 回憶練習生時期的瘋狂：「當前輩姐姐們下班時，我會先躲起來，等大家走了再跑出來練習，最後直接睡在公司。」甚至被公司下令停止練習、強制休息，仍偷偷回練習室：「評鑑時偶爾會嘔吐，但我是一邊吐、一邊繼續跳。」



RIIZE 元彬同樣抱持著孤注一擲的決心：「我認為如果做得跟別人一樣，就只能成為和別人一樣的人，所以感受到更加強迫的壓力。」元彬拼命練習，壓力大到偷偷落淚：「評鑑時一直被誇會成為巨星，感到很害羞，於是抱著希望繼續死命練習。」



超越一萬小時定律！KAI：沒見過比我晚回家的人

早在 2014 年，年僅 20 歲的 KAI 接受訪問時就曾展現驚人的覺悟。 他表示練習生時期幾乎不給自己放假，中秋節也在練習室度過，三天連假只有吃飯和練習這兩件事：「我每天第一個到、最後一個走，練習生時期沒見過比我更晚回家的人。」他估算自己的練習時數早已超越「一萬小時定律」，甚至直逼兩萬小時。

從國小開始接觸爵士舞與芭蕾的 KAI，將熱愛化為原動力，他感性分享：「如果忘記初心，練習就會變成壓力。 所以我時刻提醒自己，是因為喜歡跳舞唱歌才開始的。」



網民讚嘆：KAI 是神、元彬是努力的代名詞！

影片公開後迅速湧入大量留言，紛紛對KAI和元彬表示欽佩：「原來元彬一直以巨星為目標，中心長的影響真的很大...... 謝謝中心長栽培他ᅲ」、「元彬一直不滿於現狀、對自己和舞台十分嚴格、努力做到更好，真的非常帥氣」、「『KAI 是神』這句話真的不是隨便說說的...」、「那時候的小鍾仁（KAI 本名）好讓人心疼又好爭氣，難怪能有現在的 KAI，真的令人尊敬」、「 KAI能獲得前輩後輩的喜愛和尊敬，不只因為他在舞台上的精彩表現，更因為業內人士都知道他在背後付出了多少血汗努力」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞