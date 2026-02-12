SM大動作扣押CBX資產！CHEN、伯賢、Xiumin豪宅遭凍結，26億合約糾紛戰火再升級

SM娛樂近日對EXO成員CHEN、伯賢、Xiumin（合稱CBX）展開財產扣押行動，凍結三人名下房產，包括CHEN的住宅租賃押金債權、伯賢位於京畿道九里市峨川洞的公寓，以及Xiumin在首爾龍山區漢南洞的高級住宅！

據韓媒《Biz韓國》獨家報導，SM在9日、10日連續兩天向法院申請財產保全，總金額高達26億（韓元/下同，約合新台幣5600萬元），目的是要確保CBX支付「個人活動收入10%」的協議債權。

伯賢的峨川洞公寓約142㎡，於2023年10月購入; Xiumin的漢南洞公寓則約166㎡，竟在上月9日才剛完成所有權轉移登記，立刻成為扣押對象。 SM此次分別向CHEN、伯賢、Xiumin請求3億、16億、7億，正是依據2023年6月雙方簽訂的「個人活動收入抽成10%」協議。



這場衝突始於2023年6月，CBX當時以「未收到結算資料、合約期限過長」為由向SM提出專屬合約解約通知，但隨後雙方戲劇性達成協議：團體活動繼續由SM管理，個人活動則透過獨立廠牌INB100進行，同時CBX需將個人活動收入的10%支付給SM。

然而2024年6月，CBX方指控SM未履行協議中「保障INB100的唱片、音源流通手續費率5.5%」條款，因此拒絕支付10%收入。 SM隨即提起「專屬合約履行訴訟」，CBX則反控SM高管涉嫌詐欺（後因證據不足不起訴），雙方戰火從談判桌蔓延至法庭。



由於財產扣押通常用於「債務人可能轉移資產」的狀況，SM此舉被解讀為強勢施壓。 目前CBX仍透過INB100進行個人活動，EXO團體行程則依協議由SM安排。 但隨著資產遭凍結、巨額法律戰持續，這場SM與頂流偶像的契約戰爭，恐成為韓國演藝圈又一樁「合談破局經典案例」。

