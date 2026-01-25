邊佑錫 2026 善舉連發！新年豪捐 2 億加碼贈員工筆電，攜手劉在錫首闖實境綜藝《劉在錫營地》

大勢男神邊佑錫在迎來 2026 年之際，不僅以巨額捐款實踐公益，更因慷慨贈禮員工而再度引發美談。

1 月 24 日，多個社群平台流傳著邊佑錫經紀公司工作人員的發文，照片中擺放著贈予全體員工的新型筆記型電腦，並配文「謝謝新年禮物」。



스탭들에게 새해 선물로 그램 노트북 주는 남자..

그게 변우석 ㅠㅜㅠㅜㅠㅜㅠㅜ pic.twitter.com/1IV5IcD8lv — offset (@inmyheyday_) January 23, 2026

事實上，邊佑錫一向以體貼工作人員聞名。 2024 年底，他便曾大手筆贈送全體公司同仁、髮妝團隊每人一台最新款 iPhone 與 iPad; 去年 11 月拍攝新劇時，更親自為劇組工作人員送上了自己代言的戶外品牌羽絨大衣。

除了「寵粉、寵員工」，邊佑錫在公益領域同樣不遺餘力。 今年元旦，他率先透過國際開發合作 NGO機構 GFOUNDATION捐贈 1 億韓元支援弱勢家庭女性青少年; 隔日，再度向延世大學世福蘭斯醫院捐贈 1 億韓元，用於兒童及青少年病患的治療，持續發揮公眾人物的正向影響力。



在影視發展方面，邊佑錫也將展現全新面貌。 他已確定加盟 Netflix 全新實境綜藝《劉在錫營地》，這是他出道後首度正式參與劉在錫主持的綜藝。 劉在錫出道 34 年來首度挑戰經營營地，將化身為親自迎接客人的親切營地主人，邊佑錫與李光洙、池睿恩則化身營地職員。 最新公開的劇照中，邊佑錫坐在地上親手折疊客人使用的毛巾，親民模引起了眾人關注。

Netflix 表示：「這是一個能與劉在錫大聊特聊、盡情胡鬧的治癒空間。」該節目由曾執導《孝利家民宿》、《奇案 84 的奇趣民宿》的民宿綜藝大師鄭孝敏 PD 掌鏡，預計將把劉在錫與出演者之間的化學反應發揮到極致。



而在粉絲最期待的戲劇作品上，邊佑錫與 IU 主演的Disney+新劇《21 世紀大君夫人》預計於 4 月重磅開播。 該劇採架空歷史背景，講述在君主立憲制的現代韓國，雖然擁有一切卻因身分只是「平民」而感到煩躁的財閥千金「成熙珠」（IU 飾），與身為國王次子卻因什麼也無法擁有而悲傷的男子「李莞」（邊佑錫 飾），兩人攜手開拓、打破身分框架的浪漫愛情故事。



