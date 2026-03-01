EXO 成員「西裝殺」現身 SUHO 親兄婚禮！KAI 驚喜出任司儀，燦烈親姊曬「美男包圍」合照

南韓天團 EXO 成員感情好到像家人已非新鮮事，但看到這張照片還是會讓粉絲感動不已！曾任主播的成員燦烈親姊姊朴宥拉，於 28 日在個人 IG 驚喜分享與 EXO 成員們的同框照，瞬間引發網民熱議。

朴宥拉曬出的照片中，她被 燦烈、SUHO、KAI、D.O.（都敬秀）及世勳 等一眾美男圍繞，每位成員都筆挺西裝，帥氣程度爆表。 朴宥拉更調皮地寫下：「在婚禮上遇到的美男們... 這是一張能感受到我『微小權力』的照片，所以來炫耀一下。」





據悉，當天眾成員是為了參加隊長 SUHO 親哥哥的婚禮而相聚，現場更有傳聞指婚禮司儀是由 KAI 親自擔任，足見成員間如同親兄弟般的深厚情誼。 身為燦烈親姊，朴宥拉長年來與成員們保持深厚交情，在粉絲心目中早已是 EXO 家族的一員。



아 잠.깐만......

준면이형 결혼식에 엑소멤버 총출동하고

김종인은 사회까지 봤다고?

아니 이거 진짜 가족이잖아...

엑소진짜너무가족이잖아...

준면이가믿을수있는가족들이다모였잖아

이거너무아름다운광경이잖아pic.twitter.com/7323HOX4Be — 태정태세문단속잘해라 (@weareoneex5) February 28, 2026

อมก ที่เห็น exo ไปงานแต่งวันนี้คืองานแต่งงานพี่ชายพี่จุนอ่ะ พี่ชายแท้ๆคนที่พชยเคยบอกว่าหล่อมาก แล้วบรีฟยกนิ้วนี่น้องชายพี่คิดปะคะ ทุกที่มีแต่ we are one เอ้นดู ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/PTjksNJN96 — ผู้หญิงของซูโฮ (@SUH0BOY) February 28, 2026

王者歸來！正規 8 輯銷量狂飆百萬 創「八連霸」紀錄

除了私下的暖心互動，EXO 在事業上也持續創造巔峰。 今年1 月發行的正規 8 輯《REVERXE》，截至 2 月 26 日正式宣布銷量突破 100 萬張！這也是 EXO 職業生涯中第 8 度衝破百萬銷量紀錄，寫下傲視 K-pop 的「八連霸」輝煌戰績。

自 2013 年憑《XOXO （Kiss & Hug）》首度達成百萬銷量以來，EXO 始終穩坐王者寶座。 新專輯不僅橫掃全球 48 個地區 iTunes 榜首，更在中國 QQ 音樂拿下「三白金」認證，強勢證明了其在 K-pop 界無可取代的地位。



4 月首爾開唱！六巡《EXhOrizon》 KSPO DOME 揭幕

好消息還沒完！EXO 將於 4 月 10 日至 12 日 一連三天，在首爾奧林匹克公園 KSPO DOME 舉辦第六次單獨演唱會 《EXO PLANET #6 - EXhOrizon》，以此正式開啟全球巡演的序幕，預計將引發全球愛麗的搶票熱潮。



