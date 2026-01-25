專家解析車銀優 200 億稅金追繳案：近半金額竟是「說謊的代價」！當「財界死神」盯上鰻魚店裡的紙上公司

男團 ASTRO 成員、人稱「臉蛋天才」的車銀優近日深陷逃稅爭議。 韓稅務專家指出，原始應繳稅額應不足200億，但考慮到調查單位是有「財界死神」之稱、輕易不出手的國稅4局，情況不容樂觀。

金明圭（音譯）律師兼執業會計師於 25 日透過個人社群平台剖析，200 億追繳金其實包含兩大區塊，本稅（原始應繳稅額）約 100 億至 140 億韓元，其餘則是罰金（加算稅與滯納利息）。

金律師說明，若國稅局判定當事人是故意隱瞞（不當低報），就會課處原始稅額 40% 的加算稅：「換句話說，這 200 億當中有 60 億至 100 億韓元，其實是為謊言付出的代價。」



案件的核心爭議在於車銀優母親持有的「法人公司」是否具有真實營運實體。 金律師解釋，「偶像」和「演員」的知識產權不同，前者屬於公司、後者則屬於自身，隨著車銀優從偶像轉型為演員，便嘗試採用演員常用的「1 人經紀公司」節稅法，將高達 45% 的個人所得稅降至 10%~20% 的法人稅。

但是，這樣做的前提是該法人必須是「真正的公司」，即有職員、有辦公室、確實運轉，否則即構成「逃稅」。 國稅廳查核發現，車銀優家族公司登記在父母經營的鰻魚店或住家，缺乏辦公設備與經紀人等基本配置，認定其為「紙上公司」，其收入應歸類為「演員個人所得」，進而決定撤銷稅務優惠並加徵罰金。



經營 YouTube 頻道「稅寶拉 TV」的前國稅廳調查官文寶拉也指出，此案由號稱「財界死神」的首爾地方國稅廳調查 4 局負責，這通常意味著逃稅嫌疑已極其明確。 雖然車銀優方面聲稱要反擊，但恐怕並不容易。

文寶拉更透露，這場調查起初的目標並非車銀優，而是其所屬經紀公司 Fantagio。 調查官在查核 Fantagio 帳簿時，發現有巨額資金流向江華島的一家鰻魚店，追查後才發現受益人竟是車銀優：「這就像在捕大魚時意外網到了另一條大魚。 稅務調查不是小心就不會被抓，而是尾巴長了總會被踩到。」



目前案件雖處於調查階段，但專家看法普遍不樂觀。 金律師指出，從改變公司性質（規避外部審查）到遷移地址（適用低稅率），種種跡象顯示這是一場「有組織、有計劃的佈局」。 若最終被認定具備「隱匿故意性」，車銀優恐將面臨檢察機關的刑事起訴，遠非補繳稅款即可解決。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞