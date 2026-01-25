韓娛最狗血勞資戰！從糾紛到刑事攻防戰：朴娜勑與前經紀人互控多罪，風暴時間軸全揭露

韓國知名搞笑藝人朴娜勑，近來捲入與兩名前經紀人A、B的嚴重糾紛，事件從勞資爭議一路延燒，演變成涵蓋「職場霸凌、非法醫療、特別傷害、恐嚇未遂、業務侵佔」等多項指控的長期法律戰。 雙方各說各話，至今仍未有定論。

這場風暴的起點，可追溯至朴娜勑離開原經紀公司後，成立由母親擔任代表的1人企劃公司「N Park）」。 A、B兩名前經紀人自2024年9月至2025年11月間在該公司任職，離職後正式引爆衝突。

衝突時間軸全整理：

2025年12月3日

前經紀人向法院申請對朴娜勑名下不動產假扣押，並預告將提起約1億韓元的損害賠償訴訟，主張遭受職場霸凌與特別傷害。 申請書中同時提及「代為開藥」、「所謂『注射一幕』的不法醫療行為」、「私下差遣、性騷擾發言」等內容，相關資料日後陸續被媒體曝光。

同日，朴娜勑方面為該不動產設定近50億韓元的最高額抵押權。 之後，法院裁準前經紀人的假扣押申請。



12月5日

朴娜勑提出和解協議，內容包括支付款項、要求對方撤告及未來不得誹謗，但遭前經紀人拒絕。 朴娜勑方隨即在當天發出首份聲明，反控前經紀人恐嚇未遂，稱對方在領取離職金後，又額外要求公司前一年營收的10%。 前經紀人也不甘示弱，當晚反告朴娜勑特殊傷害、名譽毀損，並以挪用公司資金為由告發其涉嫌業務侵佔。

12月6日

媒體首次詳細報導「注射姨母」事件，揭露朴娜勑疑似在非醫療場所接受非法注射。 朴娜勑方反駁是「向有醫師執照者進行的合法醫療行為」。 前經紀人A則稱拍照是為「向原公司報告」，但遭原公司否認。

12月8日

雙方進行「凌晨會談」後，朴娜勑發布第二份立場文，稱「解開了誤會與不信任」，但同時宣布「在一切理清前將暫停演藝活動」。 隨後前經紀人提出的新和解條件要求朴娜勑承認所有指控，導致談判再次破裂。

12月18日

前經紀人向首爾地方勞動廳提交職場霸凌申訴書，內容包括指控朴娜勑在行駛的車輛後座與同行男性發生特定行為，危及行車安全。



12月19日 & 2026年1月14日

朴娜勑以「恐嚇未遂」及「業務侵佔」罪名控告前經紀人，並兩度以控告人身分接受警方調查。 她指控前經紀人在約1年2個月內使用法人卡約1.3億韓元，其中A更涉嫌侵吞約6400萬韓元的廣告佣金。 A強烈否認，強調所有金流都經朴娜勑確認。

2026年1月2日 & 1月13日

媒體陸續報導勞動廳申訴書內容，以及朴娜勑「指示婦產科代領處方藥」的爭議。

1月14日關鍵訪談

在這場風波中，朴娜勑罕見接受媒體專訪，部份承認了爭議：

代領處方藥：承認因行程繁忙，曾「傳達過意思」請經紀人幫忙領藥。

「注射姨母」：表示自己以為對方是醫生。

業務侵佔指控：否認挪用公司資金，稱提款是為支付公司開銷。

4大保險未投保：坦承疏失，但稱是依前經紀人建議處理。

勞資糾紛核心：堅稱已支付所有約定薪資，指控前經紀人後來勒索更高金額。

1月20日

針對「侵佔3000萬韓元」的報導，朴娜勑前經紀人A某出面澄清，表示所謂「L公司活動費」匯入自己成立的YYAC帳戶一事，事前已與朴娜勑協商並取得同意，所有流程皆在其確認下進行。 他強調並非侵佔，相關爭議將交由警方調查說明。



目前進度：

目前雙方已正式進入司法程序。 朴娜勑控告前經紀人恐嚇與侵佔的案件，以及前經紀人控告朴娜勑傷害、毀謗及業務侵佔的案件，均在警方調查階段。 這場從私下糾紛升級為全民關注的法律戰，最終結果仍有待司法判定。

