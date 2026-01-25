「台灣感性」真的夯！本月兩愛豆偷偷來玩：OH MY GIRL Arin、PENTAGON Hui

台灣真的是許多韓國人旅遊選擇的新去處！本月至少有兩韓星默默地到訪，是愛豆，女團OH MY GIRL成員Arin以及男團PENTAGON隊長Hui！

Arin本月11日驚喜發文，寫著「溫暖的冬天」附上一些代表旅程所見的emoji，珍珠奶茶、狗狗、雲與玉米……從Arin照片可推測，他應是到大稻埕迪化街遊玩，還到訪松山區一家寵物友善的咖啡店「松松咖啡」，和「小老闆」及其他狗狗合影。



據下方粉絲留言，Arin去年曾來台拍電影，就不曉得電影是指今年即將上映的《瘋狂舞蹈辦公室》（매드 댄스 오피스）或其他尚未公開的電影了。能確定的是，Arin對台灣肯定有好感，才會選擇以旅遊為名再次來台灣吧？

而Hui 15日發文喊「出發旅行吧」，在大安區街頭留下照片，還去了台北101和外頭《玩具總動員》相關裝置「胡迪的牛仔驛站」，和胡迪合影。20日他再度發文「很開心，下次再見吧」，這次來到了九份，以掛滿紅燈籠的店家、爬滿蕨類的樓梯、經典的鐵軌為背景。有趣的是粉絲見他到九份，似乎都很擔心他有沒有吃好、有沒有吃到當地小吃呢！



Arin和Hui都是非公開行程默默來台灣遊玩，台灣粉絲除了歡迎他們之外，不約而同都希望他們也能來台灣開演唱會或見面會啊！台灣粉絲都很想念呢！Arin和Hui最近一次來台演唱，分別以OH MY GIRL和PENTAGON身分，都已經是2019年的事了。



