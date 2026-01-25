专家解析车银优 200 亿税金追缴案：近半金额竟是「说谎的代价」！当「财界死神」盯上鳗鱼店里的纸上公司

男团 ASTRO 成员、人称「脸蛋天才」的车银优近日深陷逃税争议。 韩税务专家指出，原始应缴税额应不足200亿，但考虑到调查单位是有「财界死神」之称、轻易不出手的国税4局，情况不容乐观。

金明圭（音译）律师兼执业会计师於 25 日透过个人社群平台剖析，200 亿追缴金其实包含两大区块，本税（原始应缴税额）约 100 亿至 140 亿韩元，其余则是罚金（加算税与滞纳利息）。

金律师说明，若国税局判定当事人是故意隐瞒（不当低报），就会课处原始税额 40% 的加算税：「换句话说，这 200 亿当中有 60 亿至 100 亿韩元，其实是为谎言付出的代价。」



案件的核心争议在於车银优母亲持有的「法人公司」是否具有真实营运实体。 金律师解释，「偶像」和「演员」的知识产权不同，前者属於公司、后者则属於自身，随著车银优从偶像转型为演员，便尝试采用演员常用的「1 人经纪公司」节税法，将高达 45% 的个人所得税降至 10%~20% 的法人税。

但是，这样做的前提是该法人必须是「真正的公司」，即有职员、有办公室、确实运转，否则即构成「逃税」。 国税厅查核发现，车银优家族公司登记在父母经营的鳗鱼店或住家，缺乏办公设备与经纪人等基本配置，认定其为「纸上公司」，其收入应归类为「演员个人所得」，进而决定撤销税务优惠并加徵罚金。



经营 YouTube 频道「税宝拉 TV」的前国税厅调查官文宝拉也指出，此案由号称「财界死神」的首尔地方国税厅调查 4 局负责，这通常意味著逃税嫌疑已极其明确。 虽然车银优方面声称要反击，但恐怕并不容易。

文宝拉更透露，这场调查起初的目标并非车银优，而是其所属经纪公司 Fantagio。 调查官在查核 Fantagio 帐簿时，发现有巨额资金流向江华岛的一家鳗鱼店，追查后才发现受益人竟是车银优：「这就像在捕大鱼时意外网到了另一条大鱼。 税务调查不是小心就不会被抓，而是尾巴长了总会被踩到。」



目前案件虽处於调查阶段，但专家看法普遍不乐观。 金律师指出，从改变公司性质（规避外部审查）到迁移地址（适用低税率），种种迹象显示这是一场「有组织、有计划的布局」。 若最终被认定具备「隐匿故意性」，车银优恐将面临检察机关的刑事起诉，远非补缴税款即可解决。

